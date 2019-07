Su Amazon iMac 27″ da 3,8 GHz a solo 2099 euro

Vi serve un iMac potente e con schermo da 27″ pollici? Su Amazon trovate l’iMac 27″ con display Retina 5K, Processore Intel Core i5 quad-core a 3,8GHz a 2099 euro.

Questa macchina è stata dismessa recentemente da Apple, quando a marzo ha rilasciato gli iMac 2019, ma ancora oggi rappresenta un interessantissimo strumento di lavoro. Ecco le sue caratteristiche

Display Retina 5K da 27″ (diagonale); risoluzione 5120×2880; supporta un miliardo di colori

8GB di memoria DDR4 a 2400MHz

Fusion Drive da 2TB

Videocamera FaceTime HD

Radeon Pro 580 con 8GB di memoria video

In definitiva si tratta dio uno strumento al top, più che valida per compiti professionali. Può essere indicata per grafica (qui i suoi benchmarks), elaborazione dati, trattamento immagini e così via. Proprio chi volesse un sistema per foto ritocco o anche video trova nell’iMac 27″ 5K ora in sconto su Amazon un perfetto compagno: lo schermo è di altissima qualità e lo stesso che viene usato dagli iMac di oggi. Anche dal punto di vista delle porte non cambia praticamente nulla rispetto ai modelli attuali: quattro USB 3 (compatibili con USB 2), due Thunderbolt 3 (USB‑C), DisplayPort, Thunderbolt (fino a 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Slot SDXC card.

Questo Mac nuovo è ancora reperibile sul mercato, ma è impossibile trovarlo a meno di 2400 euro. Se lo si compra ricondizionato lo potete pagare 2300 euro. Amazon, rivenditore ufficiale Apple, l’aveva già messo in sconto a 2199 euro ma ora l’offre nuovo a 2099 euro, il prezzo più basso che abbiamo mai visto sia su Amazon che on line.

Click qui per comprare