Su Google Chrome si potranno raggruppare le pagine per argomento

Google Chrome sta sperimentando un paio di funzioni che potrebbero aiutare gli utenti a continuare la ricerca su un argomento e confrontare la pagina in cui ci si trova con altri risultati di ricerca analoghi. In altri termini, si tratta di una funzione che permetterebbe di raggruppare tutte le pagine per argomento.

Lo strumento raccoglie automaticamente pagine e informazioni relative allo stesso argomento, il che ti eviterà di guardare manualmente la cronologia o di creare una cartella di segnalibri con tutti quei siti. Chrome fornirà anche suggerimenti di ricerca per rafforzare la propria ricerca.

I gruppi verranno salvati localmente e non saranno sincronizzati con il proprio account Google, quindi non non si potrà accedervi su più dispositivi. Questo, però, potrebbe cambiare in futuro, se la funzione sarà implementata al grande pubblico. Naturalmente, si può disattivare la funzione di raggruppamento in qualsiasi momento e cancellare la cronologia specifica.

La funzione è attualmente disponibile solo nella build Chrome Canary su, e si trova nella sezione chrome://history/journeys nella barra degli indirizzi.

Inoltre, Google sta testando un pannello laterale per la ricerca. Quando si fa clic su un collegamento dopo aver cercato qualcosa, viene visualizzata un’icona G accanto alla barra degli indirizzi di Chrome. Cliccandovi sopra, si vedranno altri risultati per quella ricerca in un pannello laterale. Ciò consentirà di confrontare la pagina in cui ci si trova con altri risultati senza doversi destreggiare tra più schede o spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Per il momento, questa funzione è in fase di test nel canale Chrome OS Dev con Ricerca Google. Se Google finirà per implementare lo strumento in modo più ampio, potrebbe portare il pannello laterale su più piattaforme e aggiungere il supporto per altri motori di ricerca predefiniti.

Questi non sono gli unici aggiornamenti che Google ha pianificato per Chrome nel prossimo futuro. Google Lens, ad esempio, è in arrivo nel browser nei prossimi mesi.