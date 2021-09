Tutto Samsung, settimana di sconti fino al 67% su TV, monitor, memorie

E’ partita la settimana di sconti di Samsung su Amazon dove, salvo esaurimento anticipato delle scorte, potete risparmiare sull’acquisto di dischi SSD anche Thunderbolt, monitor per computer, TV con le ultime tecnologie, cellulari, cuffie ma anche elettrodomestici e tutti gli altri prodotti dell’azienda.

I prodotti vanno da circa 50 euro per una chiavetta USB-C da 256 GB a più di 2.000 euro per l’appariscente TV “The Frame” nella versione da 75 pollici che, quando spento, diventa un quadro con effetto tela che mostra le opere degli artisti più famosi di sempre: nel mezzo come dicevamo ci sono prodotti particolarmente interessanti per i nostri lettori, con svariate soluzioni che differiscono per caratteristiche e prezzo in modo da poter soddisfare quante più persone possibili.

Coi dischi portatili SSD potete così mettere da parte spazio sufficiente per archiviare una copia di sicurezza dei file più importanti mentre grazie ai monitor in sconto è possibile decidersi di ampliare lo spazio visivo del computer portatile quando lo si usa in una postazione fissa; grazie ai TV in sconto chi deve necessariamente cambiarlo per via dell’imminente cambio delle frequenze in DVB-T2 può approfittare per farlo subito comprando soluzioni di recente generazione mentre chi intende potenziare la cucina con un nuovo elettrodomestico può scegliere tra lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, freezer, forni, aspirapolvere e quant’altro.

Noi di Macity abbiamo selezionato le migliori offerte e ve le proponiamo qui di seguito in ordine di prezzo per le rispettive categorie:

Cuffie e smartphone Samsung Galaxy Buds Pro + Adattatore USB-C. Auricolari Wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Suono ambientale, IPX7, Carica Wireless, [Versione Italiana], Phantom Silver In offerta a 169,00 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino al 3 ott 21

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria Interna 128GB Black 2021, Versione Italiana In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino al 3 ott 21

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE, Computer Portatile XE345XDA Chrome OS, Display Screen 14? HD LED, Batteria 42.3Wh, RAM 4GB, Memoria 64 GB, USB-C,Silver, Versione Italiana In offerta a 399,00 € – invece di 449,00 €

sconto 11% – fino al 3 ott 21

Samsung Galaxy Book Laptop, Processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 15,6 Pollici, Windows 10 Home, 8GB RAM, SSD 512GB, Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450, Colore Mystic Silver In offerta a 779,00 € – invece di 999,00 €

sconto 22% – fino al 3 ott 21

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, Memoria 32 GB, Tablet Android 11, Gray, [Versione italiana] 2021 In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino al 3 ott 21

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 12,4 Pollici Wi-Fi RAM 6 GB 128 GB Tablet Android 11 Black [Versione italiana] 2021 In offerta a 639,00 € – invece di 699,00 €

sconto 9% – fino al 3 ott 21

Memorie Samsung Memorie Duo Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-C, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 256 GB, Grigio (MUF-256DB) In offerta a 46,99 € – invece di 80,09 €

sconto 41% – fino al 3 ott 21

Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3 In offerta a 159,99 € – invece di 433,44 €

sconto 63% – fino al 3 ott 21

Samsung Memorie MZ-77Q4T0BW 870 QVO SSD Interno, 4 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 299,99 € – invece di 409,99 €

sconto 27% – fino al 3 ott 21

Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero In offerta a 337,00 € – invece di 469,99 €

sconto 28% – fino al 3 ott 21

Monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 209,00 € – invece di 259,00 €

sconto 19% – fino al 3 ott 21

Samsung Monitor S40VA (S24A406), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), Built-in Camera, IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB 3.0, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, Casse integrate, HAS, Pivot In offerta a 229,90 € – invece di 289,00 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero In offerta a 229,00 € – invece di 329,00 €

sconto 30% – fino al 3 ott 21

Samsung HRM Monitor T70F (F27T702), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 249,00 € – invece di 339,00 €

sconto 27% – fino al 3 ott 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G55), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Nero In offerta a 319,90 € – invece di 399,00 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray In offerta a 319,00 € – invece di 459,00 €

sconto 31% – fino al 3 ott 21

Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free In offerta a 699,90 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

Soundbar Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 3 ott 21

Samsung Soundbar HW-S61T/ZF da 180 W, 4.0 Canali, Grigio In offerta a 169,00 € – invece di 399,00 €

sconto 58% – fino al 3 ott 21

TV Samsung TV UE50AU7175UXZT, Smart TV 50″ Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] In offerta a 459,00 € – invece di 599,00 €

sconto 23% – fino al 3 ott 21

Samsung TV UE55AU7175UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7175, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] In offerta a 469,00 € – invece di 749,00 €

sconto 37% – fino al 3 ott 21

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 469,00 € – invece di 749,00 €

sconto 37% – fino al 3 ott 21

Samsung TV QLED QE43Q65AAUXZT, Smart TV 43″ Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 559,00 € – invece di 799,00 €

sconto 30% – fino al 3 ott 21

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT, Smart TV 50″ Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 629,00 € – invece di 949,00 €

sconto 34% – fino al 3 ott 21

Samsung QE43LS05TAUXZT Smart TV 43″ The Sero, QLED 4K, Ultra HD, TV orientabile con Mobile View e altoparlanti 60W 4.1 integrati, Wi-Fi, Blue Navy, 2020, Alexa integrata, compatibile Google Assistant In offerta a 649,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 57% – fino al 3 ott 21

Samsung TV UE65AU9079UXZT, Smart TV 65″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 3 ott 21

Samsung TV QE55Q700TATXZT Smart TV 55″, Serie Q700T QLED, 8K, Wi-Fi, con Alexa integrata, 2020, Titan Black In offerta a 929,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 58% – fino al 3 ott 21

Samsung QE75Q64TAUXZT Smart TV 75? QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, Wi-Fi, New Bezel-less design, 2020, Alexa integrata, Google Assistant, Grigio (Titan Grey) In offerta a 999,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 38% – fino al 3 ott 21

Samsung QE65LS03TCUXZT Smart TV 65″ The Frame, QLED 4K, Ultra HD, Cornice personalizzabile, Art Mode, Processore Quantum 4K con IA, Quantum HDR, One Connect, Wi-Fi, 2020, Alexa integrata In offerta a 1089,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 39% – fino al 3 ott 21

Samsung TV The Frame QE75LS03AAUXZT, Smart TV 75″ Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, DVB-T2, Cornice personalizzabile [Efficienza energetica classe F] In offerta a 2299,00 € – invece di 2999,00 €

sconto 23% – fino al 3 ott 21

Elettrodomestici Samsung Elettrodomestici Purificatore d?Aria AX34R3020WW/EU Aria Visibilmente Pulita Sensore Polvere Sistema di Purificazione Modalità Auto Sicurezza Bambini, Copertura di 34 m2, Colore Bianco In offerta a 99,00 € – invece di 299,00 €

sconto 67% – fino al 3 ott 21

Samsung MG23T5018CP Forno Microonde, 23 Litri, 1100 W, Air Fry, con Piatto Doratore, Glass Design, Cipria In offerta a 119,00 € – invece di 187,70 €

sconto 37% – fino al 3 ott 21

Samsung MC35R8088LC/ET Forno Microonde Combinato, 35 Litri, 1400 W, Grill XXL, con Piatto Doratore e Vaporiera, Nero In offerta a 359,00 € – invece di 449,00 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

Samsung Jet 90 Vs20R9046T3/Et Aspirapolvere Senza Fili Ricaricabile, Senza Sacco, Potenza 200W, Durata Max 60 Minuti, Spazzola Morbida Parquet e Spazzola Tappeti In offerta a 499,00 € – invece di 849,00 €

sconto 41% – fino al 3 ott 21

Samsung VR05R5050WK/ET Robot 2 in 1 Aspira e Lava, Motore BLDC 5 W, Wi-Fi Programmabile da Remoto, 3400mAh, 34 x 8.5 x 34 cm, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 399,00 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Samsung RT25HAR4DWW/ES Frigorifero Doppia Porta, 264 L, Bianco In offerta a 349,00 € – invece di 599,00 €

sconto 42% – fino al 3 ott 21

Samsung Elettrodomestici RT62K7115SL/ES Frigorifero Doppia Porta RT7000, 555 l, Inox In offerta a 849,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 44% – fino al 3 ott 21

Samsung RZ32M7535B1/ES Freezer Monoporta, 315 L, Nero Matte, 59.5 x 185.3 x 69.4 cm In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino al 3 ott 21

Samsung RB33R8717S9/EF Frigorifero Combinato Kitchen Fit, 332 L, Inox In offerta a 699,00 € – invece di 799,00 €

sconto 13% – fino al 3 ott 21

Samsung RR39M7565B1/ES Frigorifero Monoporta 385 L, Nero Matte, 59.5 x 185.3 x 69.4 cm In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino al 3 ott 21

Samsung Asciugatrice a condensazione con pompa di calore DV70TA000TE/ET, con Porta Reversibile Prevenzione Pieghe, Tecnologia Optimal Dry, Filtro 2 in 1, Bianco, Oblò Bianco In offerta a 389,00 € – invece di 899,00 €

sconto 57% – fino al 3 ott 21

Samsung Elettrodomestici DV90T8240SH/S3 Asciugatrice Ai Control Silent Dry, Front Load, 9 kg, Bianco, Pannello Argento In offerta a 789,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 44% – fino al 3 ott 21

Samsung Lavatrice Slim WW6NJ42E0LW Ecolavaggio; Front Load, 6 kg, Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 599,00 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Samsung Elettrodomestici WW70TA026AE/ET Lavatrice 7 kg, Crystal Clean, 1200 Giri, Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 649,00 €

sconto 54% – fino al 3 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).