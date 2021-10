Sensore umidità Tuya con telecomando universale per la casa smart a 20€

Tuya è un brand noto nel panorama degli accessori per la casa smart, perché riunisce qualità a prezzi contenuti. In questo caso vi proponiamo il sensore di umidità indoor, che però si trasforma in un telecomando universale, per controllare le periferiche tradizionali attraverso gli assistenti vocali e l’applicazione su smartphone. Sì, serve a trasformare in smart gli apparecchi presenti in casa, come TV, condizionatori e chi più ne ha, più ne metta. In offerta al momento costa 20 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Come già anticipato, si tratta anzitutto di un dispositivo che segnala l’umidità in casa, fornisce la temperatura a schermo, oltre a indicare orario, data e temperatura interna. Non solo, è un telecomando universale che permette di controllare gli elettrodomestici, come ad esempio STB(Set-Top-Box), TV Box, TV, Aria Condizionata, ventilatore, DVD, e altri ancora, risultando compatibile con la maggior parte dei marchi, con supporto a oltre 4000 brand 50000 dispositivi.

Questo vuol dire che potrete utilizzare Alexa o l’Assistente Google per accendere la TV, gestire l’aria condizionata e altro ancora. Non solo, con l’aiuto del sensore integrato, è possibile conoscere la temperatura e umidità nella stanza in qualsiasi momento. Inoltre, in base ai valori, eseguire automazioni per migliorare il comfort in casa. Per esempio, accendere il condizionatore d’aria quando la temperatura è superiore a 26 gradi, o accendere l’umidificatore quando l’umidità è inferiore al 50%

Come già anticipato, abbinando il sensore ad un apparecchio, come la TV, sarà possibile sfruttare Amazon Alexa, o Google Home per controllare il dispositivo, anche tramite comandi vocali.

Offre anche la possibilità di creare timer, o programmazioni, per accendere gli elettrodomestici in base alle proprie abitudini di vita, come ad esempio accendendo o spegnendo il condizionatore a intervalli regolari.

Il telecomando universale in questione si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo a 20 euro.