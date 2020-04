Su Telegram il canale ufficiale del Ministero Della Salute su coronavirus

Con l’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus anche Telegram si è mobilitato e ha creato un canale generale attraverso il quale è possibile seguire tutti gli aggiornamenti riguardo all’evoluzione degli scenari dipendenti dalla pandemia di COVID19.

Il canale suggerisce anche di seguire i canali ufficiali verificati legati ai ministeri della salute di vari Paesi: fra questi è disponibile anche il canale del Ministero della Salute italiano. Il canale è attivo giornalmente e fornisce tutte le informazioni ufficiali riguardanti l’emergenza coronavirus.

Vengono dunque forniti i numeri quotidiani sui contagi, i guariti e i decessi, grafici di approfondimento, notizie riguardanti l’ampliamento dei posti di terapia intensiva, ma anche consigli sulle regole da seguire o su come affrontare la quarantena nel migliore dei modi, con riferimenti ad articoli e ad altri contenuti disponibili direttamente sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Non mancano segnalazioni su numeri di telefono utili e chiarimenti sulle pratiche da seguire per minimizzare i rischi del contagio nell’interesse dalla salute pubblica. La disponibilità dei canali sulla piattaforma Telegram rende questo strumento particolarmente comodo per poter ricevere via messaggio tutte le novità direttamente sul proprio smartphone, tablet o computer nel momento in cui vengono rilasciate.

Inoltre si tratta indubbiamente di una fonte ufficiale e verificata, senza che sussista il pericolo di trovarsi di fronte a fake news e notizie infondate. Chi fosse interessato a inscriversi al canale Telegram ufficiale del Ministero Della Salute può farlo cliccando su questo link diretto.

Chi invece fosse interessato ad inscriversi al canale generale di Telegram generico, con tutte le novità legate al COVID19, può utilizzare questo link diretto. Segnaliamo che quest’ultimo canale è in lingua inglese.

