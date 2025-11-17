Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate

Negli scorsi mesi il social X di proprietà di Elon Musk ha completato i test per le funzioni avanzate di messaggistica, con un’anteprima che si è conclusa a maggio: ora tutto è pronto e funzionante con l’integrazione di Chat a partire dall’app X per iPhone oltre che su Internet, mentre per Android arriverà presto.

Prima dell’aggiornamento avvenuto nel corso del weekend gli utenti di X avevano accesso esclusivamente a funzionalità di base. Ora invece con il rilascio di Chat arrivano tutte le funzioni che siamo abituati a usare sulle principali piattaforme social e di messaggistica.

Si possono modificare e anche cancellare i messaggi inviati, sono supportati i messaggi effimeri che scompaiono: Chat di X supporta anche chiamate vocali e videochiamate, oltre alla condivisione dei file. L’utente può decidere di bloccare la possibilità di catturare le schermate e di ricevere una notifica quando un altro utente cerca di farlo.

Nel post che annuncia le novità di Chat, il social X evidenzia che nei messaggi non c’è pubblicità, non viene effettuato il tracciamento e che la privacy è totale.

Privacy quasi totale

Il social guidato da Elon Musk sottolinea che “A differenza di prima, i messaggi di gruppo e i contenuti multimediali ora possono essere crittografati” ma nella stessa pagina di supporto si apprende che i metadati, incluse le informazioni su mittente e destinatario, non sono crittografati.

Ancora il social informa che la piattaforma di messaggistica Chat non offre protezioni contro attacchi man-in-the-middle. Questo significa che anche le chat crittografate possono essere compromesse da attacchi di questo tipo, perpetrati da malintenzionati oppure da X stessa se obbligata da un procedimento legale.

Al momento in caso di intercettazione e attacchi man-in-the-middle né il mittente né il destinatario vengono avvisati, ma X dichiara che sta lavorando a strumenti che permetteranno agli utenti di verificare l’integrità delle comunicazioni crittografate.

