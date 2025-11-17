Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate
InternetiPhone Software

Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate

Di Daniele Piccinelli
Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate - macitynet.it
Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate - macitynet.it - immagine X

Negli scorsi mesi il social X di proprietà di Elon Musk ha completato i test per le funzioni avanzate di messaggistica, con un’anteprima che si è conclusa a maggio: ora tutto è pronto e funzionante con l’integrazione di Chat a partire dall’app X per iPhone oltre che su Internet, mentre per Android arriverà presto.

Prima dell’aggiornamento avvenuto nel corso del weekend gli utenti di X avevano accesso esclusivamente a funzionalità di base. Ora invece con il rilascio di Chat arrivano tutte le funzioni che siamo abituati a usare sulle principali piattaforme social e di messaggistica.

Si possono modificare e anche cancellare i messaggi inviati, sono supportati i messaggi effimeri che scompaiono: Chat di X supporta anche chiamate vocali e videochiamate, oltre alla condivisione dei file. L’utente può decidere di bloccare la possibilità di catturare le schermate e di ricevere una notifica quando un altro utente cerca di farlo.

Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate - macitynet.it
Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate – macitynet.it

Nel post che annuncia le novità di Chat, il social X evidenzia che nei messaggi non c’è pubblicità, non viene effettuato il tracciamento e che la privacy è totale.

Privacy quasi totale

Il social guidato da Elon Musk sottolinea che “A differenza di prima, i messaggi di gruppo e i contenuti multimediali ora possono essere crittografati” ma nella stessa pagina di supporto si apprende che i metadati, incluse le informazioni su mittente e destinatario, non sono crittografati.

Ancora il social informa che la piattaforma di messaggistica Chat non offre protezioni contro attacchi man-in-the-middle. Questo significa che anche le chat crittografate possono essere compromesse da attacchi di questo tipo, perpetrati da malintenzionati oppure da X stessa se obbligata da un procedimento legale.

Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate - macitynet.it
Su X arriva Chat per messaggi diretti e video chiamate – macitynet.it – immagine di X

Al momento in caso di intercettazione e attacchi man-in-the-middle né il mittente né il destinatario vengono avvisati, ma X dichiara che sta lavorando a strumenti che permetteranno agli utenti di verificare l’integrità delle comunicazioni crittografate.

Per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina, invece per le notizie su social Network rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

PREPARATI AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025!

Non perdere tempo a cercare: le offerte Amazon più vantaggiose per il Black Friday 2025 verranno caricate in questo spazio non appena saranno disponibili.

Resta sintonizzato e preparati a riempire il carrello con gli sconti che stavi aspettando!

Articolo precedente
Oneisall FC10 è la tosatrice silenziosa per cani e gatti timorosi

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.