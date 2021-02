Sul sito web di Apple una sezione dedicata a Etica e Conformità

Sul sito web di Apple c’è una nuova sezione denominata “Etica e Conformità” nella quale sono evidenziate alcune delle politiche aziendali concepite per garantire che le attività siano svolte in conformità alle normative e al diritto.

Il sito 9to5mac fa notare che la pagina è stata creata senza troppo clamore. Nella sezione in questione, Apple indica dettagli su come garantisce la conformità, la condotta delle politiche imprenditoriali, e sullo svolgimento di valutazioni indipendenti per garantire che tali policy siano effettivamente rispettate ed efficaci.

“Apple conduce l’attività in maniera eticamente corretta e nel pieno rispetto della legge”, si legge nella sezione del sito della Mela. “Riteniamo che le modalità del nostro comportamento siano fondamentali nel successo di Apple e per consentire di creare i migliori prodotti al mondo”. E ancora: “La nostra Conduzione di Impresa e le Politiche di Conformità sono fondamentali nella modalità con la quale facciamo affari e nei modi nei quali mettiamo quotidianamente in pratica i nostri valori”.

Apple riferisce che tutti i dipendenti devono assicurarsi di avere letto e compreso le policy di Apple prima di entrare a far parte dell’azienda e accettarle ogni anno. Allo stesso tempo, nella pagina del sito web si evidenzia che Apple ha team focalizzati sulla condotta aziendale e conformità su temi legati alla politica, antitrust, la salute e all’attività anticorruzione.

Nel sito web è presente anche un link ad un documento in PDF nel quale sono indicati dettagli su come l’azienda garantisce l’osservanza della conformità su vari temi, inclusa la responsabilità di Apple su temi quali il rispetto dei diritti umani e la protezione ambientale nelle sue catene di approvvigionamento.

“Svolgiamo valutazioni interne e con collaborazioni indipendenti sui nostri programmi per garantire che siano efficaci”, si legge nel documento. “Cambiamo policy e formazione tenendo conto delle e tendenze emergenti. “Lo Chief Compliance Officer di Apple condivide periodici aggiornamenti al Comitato Audit e Finanza del Consiglio di Amministrazione”.