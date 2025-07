Super sconto sul mini PC Blackview MP60 N150 in promozione fino al 13 luglio su Amazon

Pubblicità Dal 4 al 13 luglio prossimo è attiva su Amazon la promozione esclusiva per il mini PC Blackview MP60 N150. Grazie al codice sconto MGI9GKQY, è infatti possibile acquistarlo al prezzo scontato di 158,79 €, invece del prezzo di listino di 259,99 €. Clicca qui per acquistarlo. Il mini PC è equipaggiato con il nuovo processore Intel N150 (fino a 3,6 GHz), basato su architettura a 7 nm. Rispetto al predecessore N100, offre un miglioramento delle prestazioni fino al 20%, mantenendo lo stesso basso consumo energetico (TDP 6W). Una soluzione ideale per chi cerca fluidità e reattività nelle attività quotidiane. Dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 fino a 512 GB, si avvia in pochi secondi e gestisce senza sforzo attività impegnative come la navigazione multi-tab o l’editing di file di grandi dimensioni. È anche possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB tramite un SSD SATA da 2,5″ non incluso. Grazie alla scheda grafica integrata Intel UHD, il mini PC Blackview è pensato anche per il gaming, è dotato di una doppia uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. E’ in grado di gestire l’elaborazione delle immagini in modo efficiente, garantendo una riproduzione fluida di contenuti video in ultra alta definizione (fino a 4096×2160 a 60Hz), offrendo anche la possibilità di collegare due monitor contemporaneamente, migliorando produttività e comfort visivo. Per quanto riguarda la connettività, il mini PC è dotato di due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, due uscite HDMI, una porta Ethernet RJ45, un jack audio da 3,5 mm, oltre a supportare la connessione Wi-Fi dual band 2.4G/5G e la tecnologia Bluetooth 4.2. Il pack include il mini PC, l’alimentatore, un cavo HDMI, il supporto VESA e il manuale d’uso. Blackview garantisce assistenza tecnica a vita e una garanzia di 24 mesi. L’offerta sarà attiva sul modello da 356 GB di memoria. Ricordiamo che il prezzo di listino è 259,99 €, ma potrà essere acquistato al prezzo scontato di 158,79 € utilizzando il codice sconto del 12%: MGI9GKQY. Si tratta di un’ottima occasione per chi è interessato a un mini PC compatto ma performante, adatto sia per l’uso domestico che professionale.

Offerte Speciali Anticipo di Prime Day, iPhone 16 Pro Max in sconto di 290 euro Amazon sconta fortemente iPhone 16 Pro Max da 256 GB Ribasso del 19% con spedizione gratuita e pagamento in cinque rate senza interessi e garanzie. Risparmio di 290 € a 1199,99

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.