Come bloccare iPhone toccando lo schermo

È vero, per bloccare lo schermo di iPhone è sufficiente cliccare l’apposito tasto laterale. Ma se il telefono è mantenuto elevato e inclinato su uno stand, oppure se è appeso ad un supporto o più semplicemente poggiato su un tavolo, questo tasto non è così comodo da pigiare.

Peggio ancora poi se il telefono indossa una custodia che rende il tasto perfino più duro del normale.

La soluzione che vi proponiamo oggi è quella di creare un’icona sullo schermo che replichi esattamente la funzione del tasto laterale, così da bloccare iPhone (o iPad, se decidete di crearla lì, tanto le istruzioni sono le stesse) semplicemente toccandola.

Prima di spiegarvi come fare aggiungiamo che la stessa cosa si potrebbe fare attivando l’AssistiveTouch, ma quel pulsante permette di fare tante altre cose e se a voi interessa soltanto bloccare lo schermo, probabilmente un’icona nella schermata principale è molto meno invasiva di un pulsante che resta invece costantemente in sovrimpressione su tutte le app.

Come creare il pulsante che blocca lo schermo di iPhone e iPad

Seguite queste semplici istruzioni per creare questo pulsante:

Aprite l’app Comandi rapidi ;

; Cliccate sul tasto + in alto a destra;

in alto a destra; Digitate Blocca lo schermo nella barra di ricerca, quindi cliccate sull’apposita voce;

nella barra di ricerca, quindi sull’apposita voce; Cliccate sulla freccina affianco al nome della funzione in alto, quindi cliccate su Aggiungi alla schermata Home ;

affianco al nome della funzione in alto, quindi cliccate su ; Assegnate alla scorciatoia un nome e un’immagine rappresentativa.

Ecco fatto: il pulsante è appena apparso nella schermata principale e potrete trattarlo come l’icona di qualsiasi altra app, andando quindi a spostarla a piacimento.

Attenzione: questo pulsante blocca lo schermo ma non spegne il display, perciò se usate un dispositivo con Face ID e ci cliccate sopra mentre guardate lo schermo, potrebbe immediatamente sbloccarsi di nuovo.

Bonus: trasformate il pulsante in un antifurto

Aggiungiamo infine che questo tipo di scorciatoia potrebbe essere usata anche come esca per mettere al sicuro il dispositivo in caso finisca nelle mani sbagliate.

Potrebbe infatti bastare assegnargli un nome e un’icona che incuriosiscono (ad esempio “Foto segrete” oppure “Chat private”) per attirare sufficiente attenzione all’icona e portare il furbone a cliccarla: a quel punto però anziché conoscere tutti i vostri segreti, si ritroverà tra le mani un dispositivo bloccato e inaccessibile (dubitiamo però che possa funzionare una seconda volta).

