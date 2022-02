Supporto Apple mostra le stime dei prezzi delle riparazioni

Quanto costa riparare lo schermo di iPhone o fruire dell’assistenza per la batteria di iPad? La risposta a queste e altre domande del genere si può trovare anche nella nuova versione 4.5 dell’applicazione Supporto di Apple, che tra le novità include proprio un’opzione per ottenere in pochi secondi una stima dei prezzi delle varie riparazioni disponibili.

L’app, che in questa versione pesa circa 33 MB e richiede che sia installata almeno la versione 14 di iOS (o iPadOS nel caso di iPad) per poter funzionare, vede modificare in maniera sostanziale la sezione “Riparazioni e danni fisici”. Al suo interno ora troviamo una lista di “problemi comuni” e un nuovo pulsante denominato “Dicci cosa non va” (che ritroviamo anche nella schermata principale) all’interno del quale è possibile digitare o dettare vocalmente il problema per essere così guidati alla ricerca di maggiori informazioni.

Nel caso di iPhone ad esempio è elencato il prezzo per la riparazione dello schermo incrinato (solo parte anteriore), per l’assistenza della batteria, per sistemare il retro danneggiato, per farsi sostituire il microfono o la fotocamera, per segnalare problemi alla qualità dello schermo o altri problemi che riguardano gli accessori come cuffie, cavi e adattatori. C’è anche l’opzione “non è possibile accendere” oppure per richiedere assistenza per danni da liquido o da acqua.

Per le riparazioni più comuni adesso l’app Supporto Apple offre una stima dei prezzi, il che significa che nel momento in cui si decide poi di procedere con l’assistenza non ci saranno poi grosse sorprese quando verrà presentato il preventivo, questo ovviamente purché il problema sia descritto e classificato correttamente all’interno dell’app.

Come spiega il colosso di Cupertino tra le note «Spiegaci con parole tue qual è il problema per ottenere opzioni di supporto pertinenti. Consulta le stime dei prezzi per gli argomenti di riparazione più comuni in determinati Paesi e aree geografiche». L’app Supporto Apple si scarica gratuitamente su App Store ed è localizzata anche in lingua italiana.