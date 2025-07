Supporto universale per smartphone con braccio flessibile a meno di 1 €

Al momento per meno di 1 € potete comprare un supporto per smartphone che potete usare praticamente ovunque.

Al posto della solita base infatti utilizza una pinza che permette di fissarlo al bordo di un tavolo, alla testata di un letto o altre superfici per sostenere il telefono e posizionarlo dove più fa comodo, così da averlo sotto gli occhi e senza doverlo tenere in mano.

Presenta un braccio lungo e snodabile che permette di posizionare lo smartphone all’altezza e nell’inclinazione desiderata. Questo rende il supporto particolarmente utile per chi vuole guardare video, partecipare a videochiamate o seguire ricette in cucina senza dover appoggiare il telefono su superfici instabili.

L’installazione tramite la pinza di cui dicevamo in apertura è semplice e veloce in quanto consente di agganciare il supporto praticamente ovunque si trovi un bordo sufficientemente stabile.

Potete quindi usarlo nelle varie stanze della casa ma anche in ufficio o anche in ambienti esterni, purché ci sia una superficie adatta a cui fissarlo. Pensate, ad esempio, a chi ama leggere o ascoltare podcast a letto senza dover tenere il telefono in mano o chi preferisce seguire esercizi di fitness o lunghi tutorial in video e non ha modo di appoggiare il telefono in un punto abbastanza comodo per seguire i vari passaggi.

Si tratta quindi di un accessorio utile non solo per il tempo libero ma anche in situazioni di lavoro o per chi studia da remoto, dove avere le mani libere e il telefono ben posizionato è tutto ciò di cui si ha bisogno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

