510 € di sconto per la bici elettrica da città AVAKA BZ20 PLUS

L’Avaka BZ20 PLUS non è solo una bicicletta elettrica, ma rappresenta la fusione perfetta tra design moderno, tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale.

Questa bicicletta elettrica pieghevole è dotata di caratteristiche che la rendono unica nel suo genere, offrendo un’esperienza di guida fluida e confortevole.

È ora disponibile a un prezzo speciale per tutti coloro che desiderano rivoluzionare il loro modo di spostarsi: solo 899 € con uno sconto di ben 510 € sul prezzo originale di 1.409.99 euro.

Design e funzionalità

L’Avaka BZ20 PLUS si distingue per il suo design elegante e minimalista.

La sua struttura leggera e pieghevole la rende facile da trasportare e conservare, ideale per chi vive in città e ha bisogno di una soluzione pratica per gli spostamenti quotidiani.

La bicicletta è dotata di una batteria di alta qualità 48V/15AH che garantisce lunghe distanze di percorrenza fino a 100km di autonomia, permettendo di esplorare la città senza preoccuparsi della carica e garantendo una completa ricarica in 5/6 ore.

Può anche essere ripiegata per una maggior comodità nel trasporto, con misure che arrivano a 90*50*79 cm.

Tecnologia all’avanguardia

La tecnologia integrata nell’Avaka BZ20 PLUS è ciò che la rende davvero speciale. Dotata di un motore potente da 500W, offre una guida fluida e stabile, adattandosi a diverse condizioni stradali.

Il display LCD fornisce tutte le informazioni necessarie durante la guida, come la velocità, la distanza percorsa e la carica della batteria.

Inoltre, la bicicletta è dotata di luci LED per garantire la sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

Presente anche il cambio Shimano a 7 velocità, freni a disco, pneumatici da 20 x 3.0 e freni a disco.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente

In un mondo in cui la sostenibilità è diventata una priorità, l’Avaka BZ20 PLUS si pone come una soluzione ecologica per gli spostamenti urbani.

Utilizzando energia elettrica, riduce le emissioni di CO2 e contribuisce a un ambiente più pulito.

Scegliere una bicicletta elettrica come l’Avaka BZ20 PLUS significa fare una scelta consapevole per il futuro del nostro pianeta.

Offerta

Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera investire in un mezzo di trasporto sostenibile e all’avanguardia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.