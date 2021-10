Surfshark One, solo 3€ l’abbonamento quattro-in-uno per sicurezza e privacy online

Sicuri, protetti e privati: è un mantra che si ripete da anni, in special modo da quando l’uscita pubblica di Edward Snowden ha mostrato al mondo cosa c’è veramente dietro l’universo online che riempie le nostre vite. Da quel momento le aziende hanno cominciato a promuovere sistemi in grado di consentire alle persone di navigare in sicurezza e nel pieno rispetto della privacy.

Surfshark One è una novità assoluta in questo settore: come Apple One, rappresenta infatti un unico abbonamento che include più servizi insieme. Il nome ai nostri lettori non è nuovo perché SurfShark è prima di tutto una VPN, ovvero quel sistema che permette di crittografare costantemente tutto il traffico da e verso i propri dispositivi nascondendo perfino l’indirizzo IP affinché le attività online non siano visibili a nessuno. Ne abbiamo parlato svariate volte quindi chi volesse approfondire questo specifico argomento può fare riferimento a questo nostro articolo.

Oltre a questo il pacchetto di cui vi parliamo oggi include altri tre servizi: uno di questi è l’antivirus, ovvero quel particolare tipo di software nato per proteggere i dispositivi da virus e malware. Il sistema previsto permette di dire addio a file, documenti ed app dannose, offrendo notifiche istantanee nel caso in cui se ne dovesse scaricare qualcuno e mettendo a disposizione una piattaforma per pianificare scansioni sui dispositivi (complete oppure specifiche per cartelle usate di frequente) e promettere così la protezione regolare dai virus.

In aggiunta come dicevamo c’è anche un sistema di ricerca, uno strumento cioè che può essere usato per eseguire query di ricerca sul web in completa riservatezza e senza annunci pubblicitari, registri o tracker. Ha un tempo di risposta di pochi millisecondi e permette di tenere l’utente al riparo da qualsiasi annuncio o pubblicità mirata, permettendo così di fare ricerche online come si potrebbe fare sfogliando un libro ma senza lasciarci sopra le proprie impronte digitali.

Per finire l’abbonamento comprende anche Alert, uno strumento intelligente che agisce come meccanismo di rilevamento delle violazioni per avvisare l’utente in caso di fuga delle informazioni personali, prevendendo così possibili danni prima che sia troppo tardi.

Ad esempio invia notifiche e interviene quando l’indirizzo email finisce nel database online delle violazioni, oppure qualora dovesse essere diffuso qualche altro dato personale. Permette anche di tenere al sicuro il denaro presente sulle carte di credito, avvisando cioè nel caso in cui il numero o altri dati associati dovessero finire online.

Ora, tenendo conto che la sola VPN di quest’azienda, quando viene promossa in offerta, costa 2 euro al mese, quanto vi aspettate che possa costare un pacchetto che include tutti questi servizi? Ve lo diciamo noi: al momento grazie allo sconto del 74% si compra a 86,38 euro per due anni, ovvero 3,20 euro al mese.

Un prezzo che a fronte di ciò risulta quindi particolarmente allettante perché al prezzo di qualche caffè si ottiene una VPN, un antivirus, un sistema di ricerca privato e uno di notifica online. In più è tutto incluso in un’unica applicazione, quindi non ci sarà bisogno di scaricare quattro app separate.