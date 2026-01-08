Volvo EX60, 810 km di autonomia e ricarica veloce nel tempo di prendere un caffè

Che si abbia in programma di viaggiare da Parigi ad Amsterdam, da Los Angeles a San Francisco o da Stoccolma a Oslo, il nuovo SUV Volvo EX60 completamente elettrico non deluderà le aspettative.

La casa automobilistica riferisce di autonomia fino a 810 km con una singola ricarica nella configurazione a trazione integrale, in grado di percorrere distanze maggiori rispetto a qualsiasi altra vettura elettrica dello stesso brand.

​L’EX60 non solo vanta l’autonomia più estesa tra tutte le Volvo a trazione completamente elettrica, ma si ricarica più rapidamente di qualsiasi altra Volvo elettrica precedente, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Invece di una pausa pranzo completa, secondo il produttore ora è sufficiente una breve sosta per un caffè per ricaricare la batteria e rimettersi in viaggio.

​

​​Concretamente, questo significa che l’EX60 può aggiungere fino a 340 km di autonomia in dieci minuti usando un caricatore veloce da 400 kW; la sosta per ricaricare diventa veloce quasi quanto quella per rifornirsi di carburante.

​​

​​Volvo riferisce che a tutti gli acquirenti dell’EX60 viene offerta una garanzia di 10 anni sulla batteria.

​​

Architettura SPA3

​​​​​Il segreto di questa autonomia ai vertici della categoria è l’architettura SPA3, la più avanzata finora sviluppata da Volvo Cars per le vetture elettriche, su cui si basa la EX60; questa consente di massimizzare l’efficienza dei principali sistemi interni dell’auto, permettendo di raggiungere un’autonomia elettrica che eguaglia quella delle auto alimentate a benzina.

​​​

​ L’integrazione diretta della batteria nella struttura dell’auto grazie alla tecnologia cell-to-body e la progettazione interna dei motori elettrici rendono la EX60 più efficiente dal punto di vista energetico e permettono di ridurre il peso superfluo. La struttura delle celle della batteria della EX60 è indicata come in grado di assicurare un perfetto equilibrio tra densità energetica ed erogazione di potenza, con conseguente aumento dell’autonomia di percorrenza.

​

​​L’EX60 è la prima Volvo costruita con l’ausilio della tecnologia del mega casting nel processo produttivo, grazie alla quale è stato possibile sostituire la realizzazione di centinaia di componenti stampate con una singola fusione di alta precisione. Ciò ha consentito di ridurre il peso di circa 200 kg, aumentando l’autonomia e la distanza percorribile.



​​

​​​Le elevate velocità di ricarica sono garantite dal nuovo sistema elettrico a 800 Volt di Volvo Cars e dal software sviluppato internamente, che consentono di trasferire l’energia alla batteria in modo più efficiente. L’uso di materiali più leggeri e la minore generazione di calore contribuiscono altresì a ridurre i tempi di ricarica, consentendo al modello EX60 di aumentare l’autonomia di centinaia di chilometri in pochi minuti.​

​​​

EX60 sfrutta algoritmi intelligenti sviluppati dalla società Breathe Battery Technologies, che fa parte del portafoglio di Volvo Cars. Questi consentono all’auto di adeguare costantemente le modalità di assorbimento di energia della batteria, mantenendo quest’ultima nel suo intervallo di funzionamento ideale in ogni momento e con qualsiasi condizione meteorologica.

La Volvo EX60 sarà presentata in anteprima mondiale il 21 gennaio 2026 (qui la diretta in live streaming).

