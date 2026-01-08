iOS 26.3, come trasferire i dati di iPhone e iPad su Android

A partire da iOS 26.3, passare ad Android diventa molto più semplice. Non c’è infatti più bisogno di utilizzare servizi di terze parti come Android Switch (o Samsung Smart Switch Mobile per i telefoni e i tablet di Samsung) perché Apple tramite questa versione si adegua alle normative imposte dall’Unione Europea integrando l’infrastruttura per la portabilità completa dei dati all’interno del suo sistema operativo.

Se vi state chiedendo come funziona, siete nel posto giusto: in questo articolo vi spieghiamo i passaggi da seguire per effettuare il trasferimento di tutti i vostri dati da iPhone/iPad a un telefono Android.

Di cosa si tratta

Di fatto passare da una piattaforma all’altra diventa molto più semplice e intuitivo perché seguendo pochi passaggi chiunque può rapidamente configurare un nuovo dispositivo importando tutti i dati e le impostazioni preferite senza dover più spulciare minuziosamente le varie applicazioni.

Per motivi di sicurezza e privacy non vengono invece trasferiti i dati sanitari, l’elenco dei dispositivi Bluetooth associati e i contenuti protetti come le foto e le note bloccate.

Si risparmia comunque tantissimo tempo perché a fine trasferimento l’utente ritrova nel dispositivo di destinazione tutte le foto, i video, i contatti, le app (disponibili) i documenti e i file ma anche i preferiti del browser, i promemoria, le note e tutte quelle impostazioni di sistema disponibili anche nel dispositivo di destinazione senza dover configurare alcunché.

Requisiti

Per funzionare sull’iPhone/iPad sorgente dev’essere appunto installato iOS 26.3/iPadOS 26.3.

Bisogna inoltre attivare sia la rete Wi-Fi che il Bluetooth su entrambi i dispositivi e collegarli alla rete elettrica (o a una powerbank se si sta operando in mobilità).

Come funziona

Nel momento in cui scriviamo questo strumento non è ancora attivo poiché Apple sta testando iOS 26.3 in versione beta (chi vuole può già scaricare la prima). Quando verrà rilasciato pubblicamente (si suppone entro fine gennaio o nella prima decina di febbraio) potrete seguire i passaggi che vi riportiamo qui sotto:

Aprite l’app Impostazioni ;

; cliccate su Generali ;

; scorrete in basso e selezionate la scheda Trasferisci o inizializza iPhone ;

; selezionate la nuova opzione denominata Trasferisci su Android ;

; cliccate sul pulsante blu Continua ;

; inserite il vostro codice di sblocco.

A questo punto il dispositivo Android, che deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi di iPhone/iPad, riceverà un impulso Bluetooth che attiverà la modalità di trasferimento dei dati mostrando un codice QR e due codici univoci della sessione di abbinamento in corso.

Per continuare vi basta scansionare questo QRcode tramite la fotocamera di iPhone oppure, qualora non fosse possibile, cliccando su Altre opzioni si accede alla schermata dove poter inserire manualmente l’ ID sessione e il Codice di abbinamento mostrati sul dispositivo Android.

A questo punto è sufficiente seguire le istruzioni selezionando i dati da trasferire e attendere il completamento dell’operazione.

Come passare da Android a iPhone

Questa novità è frutto della collaborazione tra Apple e Google e come sua conseguenza prevede anche un sistema facilitato per il processo inverso, ovvero per il trasferimento dati da Android a un iPhone/iPad, un’operazione che Apple aveva comunque reso semplice già dal 2014 tramite l’app Passa a iOS nel tentativo di attrarre sulla sua piattaforma un maggior numero di nuovi clienti.

Altre guide

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Ecco quelli dedicati ad iOS 26.

Tutti gli articoli su iOS 26 sono disponibili nella sezione dedicata ma ogni mattina alle 8 pubblichiamo un nuovo tutorial o trucco che trovate nella homepage di macitynet.