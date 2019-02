“Sviluppo FileMaker consapevole”, un libro per domare il database multipiattaforma

“Sviluppo FileMaker consapevole” è il nuovo libro scritto da Giulio Villani, sviluppatore che si occupa del database multipiattaforma dalla versione 2 del software e FileMaker Certified Developer (titolo che si ottiene superando l’esame di certificazione della stessa Filemaker) dalla versione 11 alla 17.

Villani non è un esordiente: è già autore di numerosi articoli di settore, ha firmato 2 volumi editi da Mondadori informatica ed è moderatore da anni di alcuni importanti forum italiani dedicati a FileMaker. Tra questi spicca il FileMaker Guru Corner, forum indicato come punto di riferimento dalla stessa FileMaker Inc. per il pubblico di utenti e sviluppatori italiani della piattaforma..

FileMaker è una piattaforma estremamente flessibile e in grado di mettere gli utenti nelle condizioni di svolgere un ventaglio vastissimo di attività. È sfruttato per compiti tra i più disparati per risolvere problemi gestionali di attività di qualunque tipo e grazie a esso gli sviluppatori sono in grado di realizzare soluzioni personalizzate adatte a tutti i settori. È un “coltellino svizzero” che realmente non termina di affascinare e con la sua flessibilità rende possibile affrontare tante problematiche in modi molto diversi.

Il libro di Villani affronta l’utilizzo e gli obiettivi dell’ambiente di sviluppo del database, oltre a fornire esempi pratici, spiegando il modo in cui un corretto ambiente di sviluppo dovrebbe essere realizzato. Sono affrontati argomenti che spaziano da come risolvere problemi, gestire le situazioni in caso di fallimenti, per passare all’astrazione (in che modo opera il “motore” del database, gli oggetti di formato, le istruzioni astratte, il “motore” di calcolo), fino a passare ad argomenti più complessi come JSON, il visualizzatore web e altro ancora. Il “cuore” del volume è dedicato alla “modellazione dati consapevole”, illustrando concetti, strumenti, relazioni, chiavi, indice, mostrando in pratica la logica relazionale e la Nomenclatura.

Si passa poi ai modelli di sviluppo, allo scripting, all’utilizzo del motore di calcolo e applicazioni pratiche. Un libro da consigliare non solo ai singoli utenti appassionati di sviluppo database ma anche alle piccole e media imprese che, grazie a FileMaker, spesso non sanno di avere uno strumento in grado di battersi ad armi pari con altri ambienti considerati (a torto) di maggior peso.

Dati tecnici:

Editore: FMGuru Edizioni

Collana: Metodo di sviluppo

Anno edizione: 2019

ISBN: 978-88-944176-0-9

Pagine: 235 p., ill. a colori, rilegato brossura

Lingua: Italiano

Formato chiuso: 14X21cm

Peso: 360gr

Prezzo di copertina: 39,90 euro

Per acquistare il libro potete cliccare su questo link diretto.