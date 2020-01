iOS 14 compatibile con gli stessi dispositivi su cui ora gira iOS 13?

La futura versione di iOS, iOS 14, potrà essere installata su tutti i dispositivi sui quali ora gira iOS 13. Di contro, non tutti gli attuali dispositivi con iPadOS 13 potranno essere aggiornati a iPadOS 14, due modelli saranno tagliati fuori.

A riferire questa indiscrezione è il sito francese iPhonesoft. Il sito in questione lo scorso anno aveva rivelato in anteprima i dispositivi supportati da iOS 13 ed è probabile che sia vero anche quanto riferisce quest’snno. Nel 2019 Apple ha tagliato fuori dagli update due generazioni di iPhone (5S e 6) e tre di iPad (Mini 2, Mini 3 e Air).

Apple dovrà escludere alcuni modelli di iPad al fine di facilitare l’implementazione di nuove funzioni e unificare la flotta dei dispositivi ufficialmente supportati.

Di seguito l’elenco degli iPhone compatibili con iOS 14 secondo il sito francese:

iPhone 12 (5G)

iPhone 12 Pro (5G)

iPhone 9 / iPhone SE 2

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Gli iPhone NON compatibili con iOS 14 dovrebbero essere: l’iPhone 5S e l’iPhone 6 che integrano rispettivamente i SoC A7 e A8.

Gli iPhone 6S e l’iPhone SE sono in dubbio secondo la fonte del sito francese; questi due dispositivi sfruttano chipset, CPU e GPU identiche (Appe A9 e PowerVR GT7600 sei-core) ma Apple non avrebbe ancora deciso definitivamente nulla relativamente al loro supporto.

Di seguito gli iPad che – teoricamente – dovrebbero essere compatibili con iPadOS 14:

iPad Pro 2020 (5G)

iPad Pro 12.9 2016 e 2017

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad Pro 11 2018

iPad Air 3

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Mini 5

Gli iPad NON compatibili con iPadOS 14 dovrebbero essere: iPad Mini 4 e iPad Air 2. Questi due dispositivi stanno cominciando a diventare obsoleti con i loro chip A8 e A8X e Cupertino preferirebbe lavorare su un sistema con supporto per i SoC A9 e seguenti.

Bisogna ora aspettare fino a giugno per conoscere l’elenco definitivo delle compatibilità e – soprattutto – le novità di iOS 14. Quest’anno la Mela dovrebbe concentrarsi sui servizi come Apple Arcade, Apple TV + (un’app dedicata?), Apple News e Apple Music, ma non dovrebbero mancare novità per quanto riguarda la Realtà Aumentata (anche in virtù della probabile presentazione del visore dedicato prevista queast’anno) e nuove “complicazioni” visibili con schermo bloccato, chiamate in modalità orizzontale, ma anche sul versante prestazioni e stabilità complessiva del sistema. A Cupertino hanno notato un calo generale nella qualità dei nuovi software di sistema appena presentati e avrebbero deciso di destinare risorse per l’ottimizzazione e no solo allo sviluppo di nuove funzioni. La strategia è già stata usata con iOS 12; con tale versione di iOS, Apple si è concentrata su alcuni aspetti specifici tra cui un maggior controllo del dispositivo con affinamenti mirati, elementi che hanno permesso – tra le altre cose – di ottenere un significativo incremento di velocità anche sui dispositivi più vecchi.

A questo indirizzo tutto quello che bisogna conoscere su iOS 13; a quest’altro indirizzo quello che biogna sapere su iPadOS.