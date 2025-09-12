SwitchBot a IFA Berlino 2025 dalla smart home al tennis, l’AI fisica si fa realtà

A Berlino, l’edizione 2025 di IFA SwitchBot era come uno dei protagonisti più attesi per chi si interessa di smart home. L’azienda, conosciuta per le sue soluzioni pratiche e accessibili alla domotica, ha scelto la fiera tedesca per mostrare un salto di livello: non più semplici accessori per automatizzare tende o accendere luci e hub per gestirli, ma un ecosistema che mette l’intelligenza artificiale al centro della vita domestica e non solo.

Tra novità radicali, concept emozionali e prodotti già sul mercato, l’impressione è quella di un marchio che vuole unire concretezza e sperimentazione e lo fa lanciandosi nell’AI Embodied o se vogliamo essere più chiari nell’AI “fisica” per fare da ponte tra strumenti di calcolo e vita di tutti i giorni.

AI Hub: il cervello della smart home che osserva e interpreta

Il cuore della nuova strategia si chiama AI Hub. Non si tratta del solito bridge per collegare accessori e sensori, ma di un vero “centro di controllo” che integra visione artificiale (gia sperimentata nel sistemi di accesso con lock presentati nei mesi scorsi) e modelli linguistici multimodali.

La novità non è tanto che l’hub riceva i dati da telecamere e sensori, ma che riesca a interpretare ciò che vede. Può riconoscere la presenza di una persona, distinguere se sta camminando o se è caduta, identificare oggetti o animali, e trasformare queste informazioni in azioni automatizzate. Non è quindi più necessario programmare manualmente decine di regole: l’hub stesso diventa in grado di “capire” contesti e situazioni.

La scelta tecnologica è chiara. SwitchBot ha integrato un chip dedicato all’AI con potenza di calcolo locale, in grado di lavorare anche senza inviare tutto al cloud. Questo riduce latenza e soprattutto rafforza la privacy.

L’hub include memoria interna da 32 GB, espandibile fino a 1 TB, così da salvare filmati e dati senza affidarsi a server esterni. È un aspetto che lo differenzia da molti concorrenti, in un momento in cui la sensibilità sulla gestione dei dati domestici è sempre più alta.

Dal punto di vista pratico, l’AI Hub gestisce fino a otto videocamere 2K con i relativi sensori (ovviamente di SwitchBot), è compatibile con oltre cento dispositivi SwitchBot ed è funziona con il mondo Matter funzionando da bridge. Ciò significa che può fungere da centro di smistamento per intere abitazioni, integrando anche prodotti di altri marchi. Funzioni come la ricerca testuale nei video – chiedere “quando ho lasciato il telefono sul tavolo” e vedere i momenti collegati – sono un esempio concreto di come la visione artificiale possa tradursi in un aiuto reale.

Resta da capire come queste funzioni si comporteranno nell’uso quotidiano: la qualità del riconoscimento in ambienti poco illuminati, la gestione di falsi positivi, la facilità con cui l’utente medio potrà configurare automazioni visive. Ma la direzione è chiara: trasformare l’hub da semplice ponte tecnologico a cervello attivo della smart home.

Acemate Tennis Robot: quando l’AI scende in campo

Se l’AI Hub mostra la vocazione domestica, il prodotto più sorprendente dell’AI “fisica” è senza dubbio Acemate Tennis Robot, sviluppato da una azienda collegata insieme a SwitchBot. A differenza delle classiche macchine lanciapalle, questo robot è progettato per giocare davvero a tennis, riconoscendo traiettorie e rispondendo ai colpi dell’avversario.

Grazie a due telecamere binoculari in 4K, Acemate analizza in tempo reale la palla in arrivo, ne calcola spin e velocità e reagisce in circa 0,15 secondi. Si muove sul campo con ruote omnidirezionali Mecanum, capaci di garantire spostamenti rapidi e precisi su erba, cemento o terra battuta. La velocità massima di cinque metri al secondo lo rende sufficientemente agile per coprire il campo e rispondere a scambi intensi: ovviamente non sarà in grado di contrastare Sinner o Alcaraz ma si tratta di un sistema di allenamento molto evoluto.

Il robot può contenere fino a 80 palline e simulare non solo i colpi di base ma anche servizi, top spin, back spin e pallonetti che superano i sette metri d’altezza. Un vero compagno di allenamento, adatto a giocatori con livello compreso tra principianti e semi-professionisti.

Attraverso un’app dedicata l’utente può programmare esercizi, analizzare le heatmap dei colpi, studiare statistiche di precisione e personalizzare le sessioni.

Naturalmente ci sono dei limiti. Il prezzo, atteso sopra i duemila euro, lo colloca in una fascia di nicchia, più vicina a club e scuole di tennis che al dilettante occasionale. Inoltre la gestione logistica – peso, trasporto, manutenzione – non è trascurabile. Tuttavia, come concept segna un passo avanti: non più robot che “sparano” palline, ma un avversario artificiale in grado di adattarsi e simulare un confronto di allenamento reale.

AI Pet, le emozioni

Allo stand di Berlino SwitchBot ha mostrato anche due progetti che escono dai confini della domotica classica. AI Pet, nelle versioni Noa e Niko, è pensato come un compagno domestico in grado di riconoscere emozioni, interagire con gesti, accompagnare nei momenti di solitudine. Il pet con AI non risponde con una propria voce ma soltanto con la sua gestualità per non oltrepassare il confine del coinvolgimento dei più piccoli.

Non è ancora pronto per la distribuzione, ma rappresenta un’indicazione della volontà di esplorare la dimensione affettiva della tecnologia.

AI Art Frame, l’arte e la sua rappresentazione

AI Art Frame, invece, è una cornice con display a inchiostro elettronico a colori (E-Ink Spectra 6). Disponibile in più dimensioni, fino a oltre 30 pollici, è compatibile con cornici standard IKEA e ha un’autonomia dichiarata fino a due anni.

Permette di caricare foto personali o generare opere tramite l’app, grazie a modelli di intelligenza artificiale. È un prodotto meno appariscente rispetto a un televisore o a un tablet, ma proprio per questo si inserisce bene in un ambiente domestico senza risultare invadente. Vista dal vivo è sorprendente per la qualità del dettaglio e la vividezza dei colori che normalmente risultava il punto debole della tecnologia E-ink policromatica.

Un ecosistema che cresce: sensori e accessori già disponibili

Accanto alle novità di IFA, SwitchBot ha ricordato come il proprio catalogo si sia arricchito negli ultimi mesi di dispositivi concreti e già in vendita. Si va dalle telecamere Pan/Tilt 2K al videocitofono smart, dai sensori di movimento e contatto ai termostati e valvole per termosifoni, fino alle tende motorizzate e alle prese intelligenti anche con relais compatti da inserire di fianco ai frutti. Prodotti che non hanno la risonanza di un robot da tennis, ma che costruiscono la quotidianità della smart home.

Questi accessori consolidano la reputazione di SwitchBot come marchio affidabile per chi vuole iniziare a rendere più intelligente la propria casa. L’arrivo dell’AI Hub non sostituisce questa gamma, ma ne amplifica le possibilità: una telecamera che ieri serviva solo per monitorare l’ingresso, domani diventa fonte di dati visivi che l’hub può interpretare, trasformando una semplice immagine in un’azione automatica.

L’attenzione per la privacy e la scelta di puntare sull’elaborazione locale sono elementi che possono convincere un pubblico europeo sempre più sensibile alla gestione dei dati personali. L’integrazione con Matter è un altro punto a favore, perché consente a SwitchBot di non isolarsi e di dialogare con altri ecosistemi già diffusi.

Per tutte le informazioni sui prodotti Switchbot vi rimandiamo al sito dell’azienda e alla pagina Amazon in italiano con i prodotti già disponibili.

In queste ore diversi prodotti Switchbot sono in promozione su Amazon. Eccone alcuni:

