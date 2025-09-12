Annunciato il nuovo film d’animazione The Super Mario Galaxy Movie

In occasione del 40esimo anniversario dal debutto di Super Mario Bros su NES, nel 1985, Illumination e Nintendo hanno annunciato il titolo del nuovo film d’animazione basato sul mondo di Super Mario Bros.: The Super Mario Galaxy Movie. Il film verrà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures a partire dal 3 aprile 2026.

Le due aziende hanno riferito il ritorno degli attori che negli USA hanno già dato la loro voce ai personaggi del film precedente: Mario (Chris Pratt), Princess Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), e Kamek (Kevin Michael Richardson).

Gli altri personaggi e gli attori di The Super Mario Galaxy Movie saranno annunciati più avanti.

The Super Mario Galaxy Movie uscirà il 3 aprile 2026 nelle sale statunitensi e in molti altri mercati a livello globale, e il 24 aprile 2026 in Giappone, dove verrà distribuito in aree selezionate per tutto il mese di aprile.

The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie è un film d’animazione basato sul mondo di Super Mario Bros., e fa seguito a The Super Mario Bros. Movie, che è stato rilasciato nel 2023 e ha guadagnato oltre 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale. Entrambi il film del 2023 e The Super Mario Galaxy Movie sono stati prodotti da Chris Meledandri di Illumination e da Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Il film sarà finanziato da Universal Pictures e da Nintendo, e verrà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

The Super Mario Galaxy Movie vede il ritorno degli stessi registi che avevano firmato il primo film di Super Mario Bros., Aaron Horvath e Michael Jelenic e dello sceneggiatore del primo film, Matthew Fogel, mentre la colonna sonora è affidata anche questa volta a Brian Tyler.

Nintendo ha anche annunciato che Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 saranno ripubblicati in un’unica raccolta per Nintendo Switch e Switch 2, che sarà disponibile da ottobre.