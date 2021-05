SwitchBot Curtain, geniale sistema smart per automatizzare le tende: solo 55€

L’idea di rendere smart e automatiche le tende in casa diventa realtà in un modo davvero geniale: non dovrete sostituire i bastoni, non dovrete utilizzare cacciaviti e, in generale, non servirà alcun lavoro extra, solo 30 secondi per il montaggio.

Questo grazie a SwitchBot Curtain, un piccolo robottino che si adatta alle tende che avete in casa, rendendole smart. Al momento, si acquistano in sconto grazie al codice SWITCHBOT15OFF, a circa 55 euro.

L’accessorio può funzionare con diverse tipologie di tende, quali quelle standard con anelli e bastone, ma anche con altre tipologie, come le tende a binari. L’accessorio è disponibile, quindi, in diverse varianti, da adattare alle tende che avete in casa.

Essenzialmente, si tratta di un piccolo modulo che “cammina” orizzontalmente sul bastone della tenda, o sul binario, aprendo e chiudendo la tenda con un click, o con un comando vocale. Si controlla da smartphone, e funziona con Amazon Alexa, l’Assistente Google, Siri, oltre a integrarsi con la piattaforma IFTTT, anche se in questo ultimo caso avrete bisogno di acquistare anche l’Hub Mini della società.

Non solo l’utente potrà chiudere le tende con un semplice tocco sullo smartphone, o tramite la voce, ma SwitchBot è in grado di fare tutto da solo. È dotato, infatti, di un sensore di luce, per rilevare la luce solare e, dunque, aprire e chiudere automaticamente la tenda. Al suo interno gode di una batteria a lunga durata, che potrebbe anche assicurare un funzionamento di 8 mesi.

Le possibilità di automazione sono davvero infinite, integrandosi con tutte le piattaforme disponibili sul mercato. Sarà sufficiente eseguire comandi vocali con Alexa o Google per aprire e chiudere le tende, o creare routine per far sì che queste si aprano e chiudano automaticamente al verificarsi di determinate azioni o richieste.

Ovviamente, la caratteristica più interessante di questo sistema è la possibilità di adattarsi ai sistemi di tende tradizionali, classici e già esistenti sul mercato, senza necessità di modificare l’impianto esistente. L’unica cosa di cui accertarsi, prima di scegliere il giusto modulo, è capire su quali tende andrà installato.

La tenda SwitchBot supporta diversi tipi di binari, come U-rail e I-rail e anche tipi di bastoni. Peraltro, il team di sviluppo ha tenuto in considerazione anche quel anche quel “scalino che solitamente si trova su aste e binari estensibili.

Le rotaie di cui è dotato il piccolo switch consentono alla tenda di scorrere agevolmente lungo l’asta. Basta agganciare ai binari ed il gioco è fatto. Il sistema è compatibile anche con tende a doppia faccia.

Al momento, SwitchBot Curtain è in sconto grazie al coupon SWITCHBOT15OFF, valido fino al 31 maggio. I vari moduli si acquistano a partire da 55 euro. Clicca qui per acquistarle.