Pixelmator Pro 2.3 è più potente e facile da usare grazie all’IA

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 2.3, ultima versione del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini. L’ultima versione Pixelmator Pro integra una funzionalità che permette di rimuovere velocemente uno sfondo da una immagine, un tool per la selezione automatica dei soggetti e nuovi strumenti seleziona e maschera che consentono di selezionare rapidamente le aree desiderate.

Gli sviluppatori riferiscono che ora con Pixelmator Pro 2.3 – nome in codice “Abracadabra” – è possibile rimuovere sfondi da un’immagine con un solo clic. Il sistema sfrutta quella che in gergo si chiama rete neurale convoluzionale al fine di individuare il soggetto automaticamente.

Di fatto, spiegano gli sviluppatori, sono stati creati tre diversi modelli di machine learning con neuroni individuali disposti in maniera tale da rispondere alle regioni di sovrapposizione che tassellano il campo visivo. Oltre che dall’app, la funzione in questione è disponibile come “Quick Action” richiamabile dal Finder di macOS, azioni rapide che è possibile richiamare direttamente nel Finder o sulla Scrivania, senza aprire l’app corrispondente.

Oltre alla funzione per la rimozione dello sfondo, una funzionalità denominata “Decontaminate Colors” e che sfrutta anch’essa l’Intelligenza Artificiale, è in grado di rimuovere tracce di sfondi rimasti agli angoli di oggetti, fondendo perfettamente questi ultimi con il background attuale. L’opzione “Decontaminate Colors” può essere applicata manualmente a qualunque livello, anche quelli tagliati da altre applicazioni.

Altra funzione che sfrutta l’Intelligenza Artificiale è “Automatic Subject Selection” per la selezione automatica dei soggetti, permettendo di semplificare le operazioni di composizione e ritocco, selezionando automaticamente un soggetto con un solo clic. Allo stesso tempo nuovi strumenti di selezione e masking consentono di selezionare elementi complessi come ad esempio capelli, pellicce e altri elementi con angoli complessi, perfezionare ulteriormente la selezione, offrendo la possibilità di aggiungere, sottrarre o intersecare altre selezioni.

La funzionalità “Smart Refine” è stata riprogettata migliorando ulteriormente le funzionalità di selezione, e l’opzione “Refine Edge Brush” permette di usare il pennello per aree particolarmente complesse.

Gli sviluppatori riferiscono che le funzionalità che sfruttano l’Intelligenza Artificiale “volano” sui Mac Apple Silicon M1 e seguenti, sia per la velocità dei processori, sia per funzionalità intrinseche offerte dai nuovi chip. In uno degli esempi per la rimozione del background si indicano 30 secondi necessari su un Mac con CPU Intel, contro i 2-5 secondi dei Mac con CPU M1.

Pixelmator Pro 2.3 supporta nativamente sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU M1 di Apple. L’ultima versione richiede macOS 10.15 o versioni seguenti, “pesa” 433,3 MB ed è in vendita a 19,99 euro sul Mac App Store.