Synology, i nuovi NAS DiskStation DS2419+ e DS109+

Synology ha presentato DiskStation DS2419+, un NAS desktop a 12 vani che ha come target le piccole e medie imprese e prmette, di gestire i dati in continua crescita e il DiskStation DS1019+, un desktop NAS a 5 vani che offre alte prestazioni e scalabilità, pensato per piccoli uffici e professionisti in genere.

Con il supporto fino a 12 slot in un singolo dispositivo, il DS2419+ offre uno spazio di storage importante, equivalente a un server rack 2U. Se il NAS viene connesso a un’unità di espansione DX1215, il volume di archiviazione può essere ampliato fino a 336 TB. Il NAS vanta unna CPU quad-core a 2,1 GHz (in grado di gestire processi di storage avanzati) 4GB di memoria SODIMM DDR4 che può essere espansa fino a 32 GB.

Lo sot di espansione PCIe 3.0 consente di installare periferiche PCIe aggiuntive. Oltre alle quattro porte 1GbE integrate, è disponibile una scheda di rete (opzionale) che porta il throughput di rete a 1.700 MBps. È disponibile anche M2D18, una scheda adattatore M.2 SSD NVMe/SATA, per massimizzare le prestazioni IOPS causali.

Il file system Btrfs ssupporta le “istantanee”, utile in caso di disastri; la protezione dei dati periodica garantisce la sicurezza e la disponibilità dei dati delle cartelle condivise e delle macchine virtuali negli iSCSI LUN.

Il DS1019+ vanta un processore quad-core, 8 GB di memoria e doppio slot per SSD M.2 NVMe, con il quale è possibile creare una cache SSD senza occupare gli slot principali. Ri rilievo la capacità di transcodificare vdeo 4K il design scalabile che rende la soluzione interessante per applicazioni multimediali e lo streaming di video ultra HD.

DS1019+ offre fino a 140 TB con una sola unità di espansione, throughput sequenziale criptato a oltre 225 MB/s in lettura e in scrittura e integra una tecnologia di riconoscimento immagini (“Synology Moments”) con la quale è possibile organizzare automaticamente i ricordi. I prezzi dei due nuovi NAS non sono stati comunicati.