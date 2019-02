Apple Store cosa? Ritornano i Samsung Experience Store

«I buoni artisti copiano, ma i grandi artisti rubano» la celebre frase pronunciata da Steve Jobs che a sua volta citava Picasso, balena nella mente insieme agli Apple Store, leggendo i primi dettagli annunciati dei Samsung Experience Store.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Samsung Store: la prima risale addirittura al 2012 in Australia, poi in scala ridotto sotto forma di piccoli negozi all’interno dei negozi Best Buy. Nel 2013 Samsung assunse un esperto degli Apple Retail Store, fino ad arrivare al 2014 con la chiusura del negozio di bandiera a Londra. Ma ora il piano sembra molto più vasto e ambizioso.

Innanzitutto il nome: non chiamateli Samsung Store. Al centro spicca il termine Experience perché il colosso sudcoreano punta molto sulla funzione di vetrina e di spazio in cui provare personalmente tutti gli ultimi ritrovati tecnologici Samsung.

Dai televisori 8K, passando per esperienze 4D, vale a dire postazioni con realtà aumentata e virtuale abbinate a sedili o altri elementi meccanici in movimento, per coinvolgere ancora di più gli avventori. Tra questi tour ci sarà anche l’esplorazione del Titanic in realtà virtuale.

Ma anche videogiochi da provare sul posto insieme agli amici sui televisori 4K in lounge dedicate, fino alla creazione assistita della propria Emoji personale in realtà aumentata da usare sui terminali più recenti del costruttore. Non trapela ancora il nome dei Genius Bar in versione Samsung Experience Store, ma la presenza è assolutamente confermata, come riferisce Cnet. Qui chi ha problemi con un prodotto Samsung potrà richiedere e ricevere assistenza.

Per chi segue Apple e più in generale il mondo della tecnologia la giornata del 20 febbraio si annuncia decisamente interessante. Da mesi Samsung sta concentrando una potenza di fuoco raramente vista su questa giornata, in cui svelerà i nuovi Galaxy S10 e probabilmente anche il suo primo smartphone pieghevole, insieme ad altri dispositivi, accessori e indossabili.

Sempre il 20 febbraio apriranno i primi tre Samsung Experience Store negli Stati Uniti: presso The Americana a Los Angeles, in Roosevelt Field, Long Island a New York, infine alla The Galleria in Houston. Ma Samsung anticipa che sono in arrivo altri pop-up store già a partire da marzo.