Synology serie Plus, i NAS per archivi smart e cloud diventano più potenti

Per chi non conoscesse Synology si tratta di una società che crea dispositivi e reti di soluzioni NAS, sorveglianza IP e apparecchiature di rete portandole adesso nell’era cloud. Synology mira ad aiutare gli utenti a centralizzare l’archiviazione e il backup dei dati, a condividere i file quando si è in giro, implementare le soluzioni di sorveglianza professionali e gestire le reti in modo affidabile e accessibile. Oggi presenta la nuova serie Plus Synology, che sono stati ottimizzati dalla società per offrire maggiore velocità ed efficienza.

Synology presenta i nuovi NAS DS720+ a due alloggiamenti e DS420+ a quattro slot per offrire una esperienza di condivisione file, videostreaming e gestione di foto per utenti privati e PMI.

A commentare la nuova line up è Hewitt Lee, Direttore di Synology Product Management Group, secondo cui i dispositivi della serie Plus coniugano funzionalità a prestazioni si fascia alta, dotati di due slot M.2 NVMe per la cache, per una maggiore velocità in lettura/scrittura e IOPS per i dati utilizzati più spesso, mentre le CPU aggiornate offrono un potenziamento globale delle prestazioni di calcolo più complesse.

Synology rappresenta una reattività dell’app più veloce del 143% e oltre il 15% di potenziamento delle prestazioni in attività di calcolo complesse; ancora, la serie Plus consente di lavorare con più velocità ed efficienza, mentre i due slot M.2 sono riservati alla cache che, se installata, accelera fino a venti volte l’accesso in lettura/scrittura.

La società punta, con questa nuova line up, anche alla semplicità d’uso, con soluzioni di backup facili da configurare e che funzionano in trasparenza e in background. Presenti le opzioni di pianificazione, backup multi-versione e rotazione flessibile dei file di backup facilitano il recupero dei file, semplificando il processo.

La serie Plus nasce anche per le esigenze di condivisione di contenuti multimediali, e consente l’accesso agli utenti designati oppure al pubblico, tramite la configurazione delle impostazioni delle autorizzazioni. Entrambi i dispositivi sono già disponibili in Europa presso partner e rivenditori Synology. Di seguito le caratteristiche tecniche:

