Tapis roulant elettrico pieghevole, prezzo top a solo 159,99 €

È in offerta su Amazon il tapis roulant elettrico pieghevole RUNIMON 6 in 1, progettato per l’allenamento domestico completo. Il prezzo scende da 299€ a 199,99€ con sconto automatico e poi a 159,99€ applicando il coupon, una delle offerte più convenienti per chi cerca un tapis roulant compatto e multifunzione.

Design salvaspazio e 6 funzioni integrate

Il RUNIMON 6 in 1 è pensato per chi vuole allenarsi in casa senza occupare troppo spazio. Il design pieghevole e le ruote integrate facilitano lo spostamento e la sistemazione dopo l’uso. Include accessori per allenamento completo: pedana vibrante, fascia per addominali, corde per trazioni, manubri, oltre al nastro per la corsa. Le sei modalità lo rendono adatto a diversi livelli di intensità e tipologie di esercizio, dal riscaldamento alla tonificazione.

Velocità regolabile e display digitale

La velocità è regolabile da 1 a 12 km/h, ideale per camminata veloce, corsa leggera o allenamento a intervalli. Il motore elettrico garantisce buona silenziosità durante l’uso, rendendolo adatto anche agli ambienti condivisi. Il display LED integrato permette di monitorare tempo, distanza, velocità e calorie bruciate, offrendo un controllo costante delle proprie sessioni. Il supporto per tablet o smartphone consente di seguire video o ascoltare musica durante l’allenamento.

Il tapis roulant elettrico pieghevole è facile da spostare

Allenamento completo per casa e ufficio

Grazie alla struttura compatta e alla possibilità di utilizzo senza manubrio, il tapis roulant può essere posizionato anche sotto a una scrivania per chi desidera camminare durante il lavoro. Gli accessori inclusi, come manubri e corde elastiche, permettono di aggiungere esercizi per le braccia e il busto. È adatto a utenti fino a 100 kg di peso e risponde alle esigenze di chi vuole un’attività fisica regolare anche in spazi ridotti.

Il prezzo di listino del RUNIMON 6 in 1 è di 299€, ma oggi su Amazon è acquistabile a 159,99€ applicando il coupon in pagina, con uno sconto complessivo di 139€ sul prezzo ufficiale.

