PowerWash Simulator, SpongeBob Patty Pursuit 2 e altri titoli in arrivo su Apple Arcade

Dal 4 dicembre arrivano nuovi titoli su Apple Arcade, incluso Subway Surfers+, pluripremiato roguelite di successo che porta sulla piattaforma il gioco mobile più scaricato al mondo, con un gameplay senza interruzioni (è la versione completa del gioco senza acquisti in-app e annunci pubblicitari). Alti titoli in arrivo, sono:

NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ è un gioco di combattimento in 3D basato sulla popolarissima serie di manga e anime.

SpongeBob: Patty Pursuit 2: sequel di altro gioco noto che vede SpongeBob e Plankton mettere da parte le loro divergenze e collaborare. Il loro obiettivo: riportare al Krusty Krab la postazione da cuoco scomparsa, rintracciare le invenzioni perdute di Plankton e proteggere Bikini Bottom da un ingegnoso burattinaio la cui identità resta sconosciuta.

PowerWashSimulator porta su mobile “l’appagante esperienza di eliminare sporco e incrostazioni”. Ottimizzato con comandi touch e supporto per il giroscopio, i giocatori potranno lavare via ogni preoccupazione grazie ai rilassanti suoni dell’acqua ad alta pressione.

Cult of the Lamb Arcade Edition, altro succeso, include contenuti esclusivi, come nuove forme di follower, decorazioni e costumi, oltre a tutti gli aggiornamenti e i pacchetti a pagamento già pubblicati.

Apple fa sapere di aggiornamenti per Sneaky Sasquatch, uno dei titoli più giocati fin dal debutto della piattaforma; in questo titolo di recente è stata introdotta un’ampia cittadina agricola; è possibile dirigersi verso est per raggiungere la fattoria della nonna, salire su un trattore e iniziare a piantare. Si potranno coltivare nove diversi tipi di raccolti, per divertimento o per profitto, perché anche i sasquatch devono guadagnarsi da vivere.

Tutto su Apple Arcade

Apple Arcade offre oltre 200 titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. È disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.