Keychron prepara una tastiera meccanica in ceramica

Keychron è un produttore cinese specializzato nella creazione di tastiere e mouse; le tastiere meccaniche (cablate e wireless) di questo brand – utilizzabili con Mac, PC, iOS e Android – sono generalmente apprezzate per la qualità.

Il produttore ha avviato su Kickstarter un progetto di finanziamento collettivo per la creazione di Keychron Q16 HE 8K, una tastiera di design quasi interamente in ceramica.

Il produttore parla di “fusione assoluta tra un corpo in ceramica senza tempo e prestazioni pure”, evidenziando l’uso della ceramica per il corpo e i tasti, un materiale solitamente riservato ad ambiti artistici e decorativi, qui reinterpretato in chiave funzionale.

La ceramica ha il vantaggio di essere un materiale resistente, più brillante e più fresco rispetto alla plastica che normalmente si usa in questi prodotti. L’oggetto non prevede tastierino numerico e unisce l’arte della lavorazione al tornio e al forno con la tecnologia delle tastiere meccaniche di ultima generazione. La finitura è smaltata e due le colorazioni offerte: acean blue e mint white.

Secondo il produttore (qui altri dettagli) la ceramica non è solo un vezzo ma anche una scelta funzionale: a loro dire il materiale è resistente ai graffi e destinato a mantenere intatta la lucentezza nel tempo (resta da capire il rumore dei tasti e come si comporterà con il sudore).

Di sicuro non è un prodotto pensato per chi si sposta spesso: la fragilità della ceramica non rende l’oggetto adatto ad essere trasportato ma di sicuro è bello da vedere e dovrebbe essere in grado di mantenere intatta la lucentezza nel tempo.

Layout, velocità e sensibilità

Il layout è al 65%; non è presente il tastierino numerico ma sono presenti i tasti freccia e tasti PagUP e PageDown. Non manca la retroilluminazione; gli switch sono magnetici, proprietari e promettono la possibilità di rilevare la pressione sui tasti con una precisione superiore rispetto a switch meccanici tradizionali. La sensibilità è regolabile fino a 0,01 mm.

Secondo il produttore la tastiera in questione vanta un polling rate di 8.000 Hz, in altre parole in grado di offrire risposta praticamente istantanea dopo la pressione del tasto.

Per quanto riguarda i prezzi gli “early backer” possono prenotarla ora partire da 230 dollari, con consegne previste per novembre 2025. L’obiettivo di arrivare a 8.500 € di finziamenti è stato ampiamente superato e siamo già a più di 300.000 € nel momento in cui scriviamo.