Prime Day, la TV TCL 55V6C LED 55 pollici solo 299 €

In offerta su Amazon trovate il TCL 55V6C LED 4K, indicato per l’intrattenimento domestico in grandi ambienti. Costa 299€ invece di 329€, con schermo da 55 pollici, risoluzione 4K e supporto HDR per immagini nitide e colori realistici.

Schermo da 55″ con risoluzione Ultra HD

Il TCL 55V6C è un TV con pannello LED da 55 pollici in risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel), ideale per guardare film, serie TV e contenuti in streaming con dettagli elevati. Supporta gli standard HDR10 e HLG, che migliorano luminosità e contrasto per una resa visiva più dinamica. Il design sottile con cornici ridotte si adatta bene a soggiorni moderni, anche montato a parete.

Android TV con accesso ai principali servizi streaming

Grazie alla piattaforma Android TV, il televisore offre accesso diretto a Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molte altre app. È compatibile con Google Assistant per i comandi vocali e include il Chromecast integrato, utile per trasmettere contenuti da smartphone o tablet. La navigazione è fluida, con un’interfaccia semplice e aggiornamenti automatici delle app installate.

Connettività completa e funzioni smart

Il TCL 55V6C integra tre porte HDMI, due porte USB, uscita audio digitale ottica e Wi-Fi, offrendo una dotazione adatta a tutte le esigenze di collegamento, incluse console, decoder e soundbar. La funzione Dolby Audio migliora la qualità del suono durante la visione di film e serie. Include il telecomando con microfono per la ricerca vocale e l’accesso rapido alle piattaforme streaming principali.

Il TCL 55V6C LED 4K è disponibile su Amazon a 299€ invece di 329€.

Sto caricando altre schede...