Sconti fino al 42% per Shelly, domotica con Wi-Fi e Bluetooth

Shelly è un marchio conosciutissimo nel mondo della domotica e del fai da te, noto per la sua vasta gamma di prodotti smart a prezzi accessibili. I suoi dispositivi consentono di trasformare qualsiasi elettrodomestico o apparecchio in un dispositivo intelligente o perlomeno controllabile da remoto tramite smartphone o assistenti vocali.

La gamma di prodotti copre diverse esigenze di automazione domestica. Ecco alcune delle principali categorie:

Interruttori intelligenti : Consentono di accendere e spegnere luci, prese elettriche e altri dispositivi tramite app o comandi vocali.

: Consentono di accendere e spegnere luci, prese elettriche e altri dispositivi tramite app o comandi vocali. Dimmer intelligenti : Regolano l’intensità della luce, creando atmosfere personalizzate.

: Regolano l’intensità della luce, creando atmosfere personalizzate. Rilevatori : Monitorano temperatura, umidità, apertura porte/finestre, allagamenti e presenza di movimento.

: Monitorano temperatura, umidità, apertura porte/finestre, allagamenti e presenza di movimento. Relè: Consentono di controllare dispositivi con carichi più elevati, come pompe o motori.

Consentono di controllare dispositivi con carichi più elevati, come pompe o motori. Moduli per elettrodomestici : Trasformano elettrodomestici tradizionali in dispositivi smart, consentendo di controllarli da remoto.

: Trasformano elettrodomestici tradizionali in dispositivi smart, consentendo di controllarli da remoto. Accessori: Una vasta gamma di accessori completa la linea di prodotti, come sensori aggiuntivi, alimentatori e connettori.

I modelli di Shelly più apprezzati sono

Shelly 1 : Un relè Wi-Fi compatto e versatile, ideale per automatizzare qualsiasi dispositivo con un contatto.

: Un relè Wi-Fi compatto e versatile, ideale per automatizzare qualsiasi dispositivo con un contatto. Shelly 2.5 : Un doppio relè che consente di controllare due dispositivi separatamente.

: Un doppio relè che consente di controllare due dispositivi separatamente. Shelly Plus 1PM : Un relè con misurazione della potenza, utile per monitorare il consumo energetico dei dispositivi collegati disponibile in diverse varianti anche trifase o per il controllo di 3 linee diverse

: Un relè con misurazione della potenza, utile per monitorare il consumo energetico dei dispositivi collegati disponibile in diverse varianti anche trifase o per il controllo di 3 linee diverse Shelly Dimmer : Un dimmer intelligente per regolare l’intensità delle luci.

: Un dimmer intelligente per regolare l’intensità delle luci. Shelly Flood: Un rilevatore di allagamenti che invia notifiche in caso di perdite d’acqua.

I prodotti Shelly sono normalmente facili da installare e configurare, anche per utenti non esperti ma è richiesta comunque la presenza di un elettricista certificato per mantenere la conformità degli impianti.

Funzionano con le principali piattaforme smart home (con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit – quest’ultimo ottenibilie tramite firmware proprietari) e sono compatibili con i principali sistemi di domotica.

L’app di Shelly dà la possibilità di poter creare diversi scenari, possibili azioni che ti consentono di gestire l’accensione delle luci con timer o seguendo le impostazioni di alba e tramonto ed altre operazioni che permettono di controllare altri dispositivi shelly presenti in casa.

