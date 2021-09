TCL blocca “Project Chicago”, alternativa al Samsung Flip

La multinazionale cinese TCL ha presentato una sua linea di smartphone all’inizio del 2020 con la serie TCL 10, e quest’anno la lineup TCL 20, incluso il modello top di gamma TCL 20 Pro 5G (859,00 euro nel momento in cui scriviamo su Amazon).

L’azienda offre smartphone collocati in varie fasce di prezzo; da tempo circolavano indiscrezioni secondo le quali avrebbe offerto anche uno smartphone pieghevole ma a quanto pare non è un prodotto che vedremo a breve.

Sono circolate foto di prototipi lasciando immaginare l’arrivo di pieghevoli nel 2021, incluso un modello simile al Samsung Galaxy Z Flip, internamente identificato con il nome in codice “Project Chicago“. Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Communication, ha dichiarato: «In qualità di uno dei più grandi produttori di display e smartphone al mondo, TCL ha impiegato decenni a sviluppare prodotti che offrono tecnologie high-end a prezzi accessibili. Negli ultimi anni, TCL ha investito miliardi di dollari nella ricerca e sviluppo di nuove e future tecnologie dei display, inclusi display flessibili e smartphone pieghevoli».

«Benché il mercato dei pieghevoli stia crescendo ogni anno, si tratta ancora di una categoria di prodotti premium. In combinazione con la recente carenza di componenti, la pandemia da COVID-19 e i crescenti costi nella produzione dei pieghevoli, TCL ha preso la difficile decisione di sospendere il lancio del suo primo smartphone pieghevole fino a quando l’azienda non potrà produrlo e immetterlo sul mercato ad un prezzo di vendita accessibile al maggior numero possibile di consumatori».

«TCL continua il suo impegno ad investire nelle tecnologie dei display flessibili e a monitorare da vicino il mercato per determinare il momento migliore per lanciare uno smartphone pieghevole. Nel frattempo continuiamo a concentrarci sulla nostra iniziativa “5G for All” presentata al Mobile World Congress 2021, lavorando con i carrier di tutto il mondo per offrire soluzioni 5G per tutti i consumatori, con una varietà di prezzi e varie categorie di prodotti».