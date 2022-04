TCL presenta elettrodomestici smart, TV mini LED e soundbar

TCL annuncia una carrellata di novità 2022 per TV, soundbar, lavatrici, condizionatori d’aria, aspirapolvere robot e purificatori d’aria. I nuovi televisori mini LED (Serie C93 e C83) e QLED di TLC puntano a tecnologia e connessione per l’intrattenimento, dalla visione di film e spettacoli, ai videogiochi passando anche per le videochiamate.

La Serie TCL C93 è il fiore all’occhiello tra i TV TCL 4K Mini LED, con sistema audio integrato firmato Onkyo, luminosità 2.000 nit di picco e un avanzato local dimming, pari a 1,920 zone per il 75’’ e 1.080 zone per il 65’’. Completa la linea Mini LED la Serie TCL C83 con pannello da 144Hz e compatibilità con tutti gli standard HDR di ultima generazione, quindi HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ.

Passando alla categoria QLED, la nuova Serie C73 combina un pannello con risoluzione 4K e frequenza 144Hz per immagini fluide, nitide e vivaci per gli amanti dei videogiochi e dell’intrattenimento. Grazie alla piena compatibilità con HDMI 2.1, tutti gli standard HDR e le funzioni dedicate al gaming (ALLM, 144Hz VRR e Freesync Premium) questo TV sarà il miglior compagno per godersi qualsiasi contenuto. Per offrire agli utenti europei ancora più possibilità di intrattenimento, TCL ha appena lanciato la Serie C63 con piattaforma Smart Google TV, stand regolabile e audio firmato Onkyo.

Completano la gamma presentata da TCL anche due nuove TV Smart con Google TV: la Serie P63 e la Serie P73, con risoluzione Ultra HD e ampia gamma cromatica.

Nuove Soundbar TCL 2022

TCL lancia anche un aggiornamento della sua tecnologia RAY-DANZ, proponendo la seconda generazione di soundbar con la nuova C935U: si tratta di un modello con sistema audio 5.1.2 e Dolby Atmos, indicata in combinazione con le immagini Dolby Vision dei televisori TCL. La nuova gamma di soundbar TCL è completata con due ulteriori modelli: la S522W, 2.1 200W, e la P733W con 3.1 canali, subwoofer wireless e potenza audio di 350W.

Elettrodomestici smart

Dopo aver introdotto i primi condizionatori TCL in Europa nel 2021, il costruttore sta continuando a dimostrare la sua dedizione al design e all’ innovazione con il lancio della nuova serie FreshIN nel 2022. Grazie alle innovative caratteristiche, questo elegante prodotto (disponibile nei modelli da 9K e 12K BTU) completerà qualsiasi spazio e permetterà di avere la temperatura ideale in ogni stanza.

Sul fronte lavaggio TCL introduce le lavatrici della serie P2, con programmi a vapore per eliminare i batteri più comuni, garantire capi più igienizzati e maggiore protezione. Il sistema di auto-dosaggio calcola in modo intelligente la quantità precisa di detersivo, ammorbidente e acqua necessaria per ogni ciclo. La nuova lavatrice e asciugatrice della Serie P2 dispone anche del programma Air Refresh che rimuove gli odori in soli 25 minuti senza bisogno di alcun detergente.

TCL espande anche la propria linea di piccoli elettrodomestici IoT lanciata in Europa nel dicembre 2021, con nuovi modelli di aspirapolvere robot Sweeva (Sweeva 3000M e 3500M) e di purificatori d’aria Breeva (Breeva Pro 700 e 400) in uscita nel 2022. Questi dispositivi smart TCL possono essere controllati tramite l’app TCL Home, e sono anche compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa.

