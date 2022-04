Mercedes-Benz Vision EQXX ha percorso 1000 km con una carica

Mercedes-Benz ha annunciato che la sua concept car elettrica, la Vision EQXX, ha mantenuto promesse e aspettative, completando con successo un test a lungo raggio percorrendo oltre 1000 km su strada con una singola carica della batteria. E’ tra le distanze più lunghe coperte da un veicolo elettrico con una singola carica.

Il viaggio si è svolto toccando diverse città europee, a partire dalla Germania, per poi toccare Svizzera e anche l’Italia, e infine fino alla sua destinazione, la città portuale di Cassis vicino a Marsiglia, nel sud della Francia. Le temperature variavano da 3 a 18 gradi Celsius e il veicolo ha viaggiato a una velocità media di 86 chilometri orari.

La distanza percorsa dalla concept car di Mercedes è stata di “oltre” 1000 km. Si tratta di più del doppio dell’autonomia tipica che la maggior parte dei veicoli elettrici oggi in commercio può percorrere. Secondo Mercedes, lo stato di carica della Vision EQXX all’arrivo era del 15 per cento circa, lasciando il veicolo con un’autonomia residua di circa 140 km. Il consumo medio ha segnato il minimo record di 8,7 kWh per 100 km.

Mercedes ha introdotto per la prima volta Vision EQXX all’inizio di quest’anno principalmente in occasione del CES 2022, come esperimento sull’efficienza della batteria. Con la sua natura sportiva e il suo design elegante e futuristico, la concept car servirà probabilmente come base per la produzione di una vettura che potrebbe finire per rivaleggiare con altri veicoli elettrici di lusso come Porsche Taycan, Audi E-tron GT e Tesla Roadster.

Il test di autonomia è risultato essere più vantaggioso delle stime di Mercedes, che in precedenza sosteneva che Vision EQXX consumerà energia a una velocità di 10 kWh per 100 chilometri.

Ad oggi, la maggior parte dei veicoli elettrici sul mercato ha un’autonomia compresa tra 200 e 300 miglia, quindi circa 320-480 km. C’è da notare, peraltro, che Mercedes non ha eseguito il suo test di autonomia in condizioni perfette.

Il percorso, infatti, comprendeva una varietà di scenari, con tratti in salita e montuosi, nonché strade in costruzione, quindi con asfalto non ideale. L’ampia gamma di temperature, dall’aria fredda di montagna alle condizioni più temperate, ha contribuito a mostrare le prestazioni del Vision EQXX in una varietà di contesti. Il veicolo non ha incontrato neve o condizioni di congelamento, ma il risultato è comunque sbalorditivo.

