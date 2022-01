Tea è un amplificatore per cuffie compatibile MagSafe

Per gli audiofili con iPhone, c’è una buona notizia: al più tradizionale amplificatore per cuffie con filo che trovate in commercio da anni, ora si affianca un’alternativa molto più compatta e maneggevole: si chiama Tea e non è soltanto sottilissimo, ma anche tra i più semplici da utilizzare perché si aggancia al retro del telefono tramite il sistema MagSafe di Apple.

In questo modo è un po’ come tornare ad avere la pratica porta jack audio da 3,5 millimetri, col vantaggio però di beneficiare di un amplificatore che consente di pilotare le cuffie collegate in modo tale da ottenere la migliore qualità possibile. Come avviene per altri DAC (acronimo di Digital to Analog Converter, ovvero un dispositivo che converte l’audio dal digitale all’analogico), anche questa soluzione supporta uno svariato elenco di formati audio tra cui ad esempio DSD, AAC, FLAC, APE e OGG per le cuffie collegate tramite cavo e LDAC e AptX HD per quelle connesse invece col Bluetooth.

Come mostrato nel video pubblicitario, la connessione MagSafe consente anche di ruotare di novanta gradi la presa jack, in modo da poter impugnare saldamente il telefono con due mani durante la visione di un video in orizzontale oppure in una accesa partita di un videogioco, beneficiando dell’alta qualità audio offerta dall’amplificatore ed evitando al contempo il fastidio del cavo che potrebbe ostruire i movimenti della mano.

In più questo alimentatore MagSafe funziona anche se viene scollegato magneticamente dal telefono, perciò quest’ultimo può eventualmente restare nella tasca del cappotto o in un taschino dello zaino mentre Tea viene tenuto in mano o infilato nel taschino della camicia, senza dover interrompere l’ascolto della musica o la telefonata in corso.

Il punto forte come dicevamo è il sistema MagSafe e il design elegante e minimalista, che non solo combacia perfettamente con quello di iPhone, ma risolve anche uno dei problemi principali dei DAC portatili, che è quello di avere qualcosa di pesante e ingombrante che penzola dal telefono. E’ probabilmente per questo che al prezzo di 141 euro – è la cifra che il produttore sta raccogliendo su Indiegogo per introdurre il suo amplificatore MagSafe sul mercato – non è tra i più economici della sua categoria, ma si sa, la qualità si paga.