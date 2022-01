iPhone 14, ProMotion sarà ancora una esclusiva dei Pro

Solamente pochi giorni fa l’analista Jeff Pu ha previsto che ProMotion arriverà su tutti i modelli iPhone 14, ora però un nuovo post di Ross Young, uno degli analisti più noti e attendibili specializzato nel mercato dei display, contraddice la precedente anticipazione sostenendo che rimarrà una tecnologia esclusiva dei modelli iPhone 14 Pro.

Ricordiamo che ProMotion ha debuttato per la prima volta su iPad Pro diversi anni fa ed è stata introdotta per la prima volta nella gamma attuale iPhone 13 ma solo per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Questa tecnologia migliora la visualizzazione e anche il risparmio energetico perché permette al sistema di modificare la frequenza di aggiornamento dello schermo, passando da un minimo di 10Hz, per ridurre i consumi quando per esempio l’utente legge la posta, un ebook e in generale quando vengono visualizzati contenuti più statici. Viceversa la frequenza di aggiornamento del display può essere aumentata a frequenze fino a 120Hz quando lo smartphone visualizza contenuti dinamici e in rapido movimento come video e giochi.

Nel suo post su Twitter Ross Young dichiara che per Apple sarebbe impossibile dotare di ProMotion tutti i modelli di iPhone 14. Questo perché al momento il colosso dei produttori di display cinese BOE non dispone di una capacità di produzione sufficiente per realizzare tutti i pannelli necessari per Apple con tecnologia LTPO a basso consumo di energia.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023… — Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022

Occorre infatti ricordare che per la gamma iPhone 13 attuale Samsung è l’unico fornitore esclusivo di display OLED LTPO destinati ai modelli Pro con tecnologia ProMotion. Sia BOE che LG stanno investendo per ampliare la propria capacità di produzione di pannelli OLED per Apple e in futuro produrranno più display LTPO.

In definitiva per Apple e fornitori risulterebbe per ora troppo rischioso dotare tutti gli iPhone 14 di ProMotion, quindi Young indica che rimarrà esclusiva dei modelli Pro anche per quest’anno. Per una gamma interamente ProMotion probabilmente occorre attendere almeno gli iPhone 15 del 2023.

Sempre per i modelli iPhone 14 Pro è prevista l’eliminazione del notch sostituito da due fori nello schermo, uno più grande di forma ovale e uno più piccolo circolare per fotocamera e sensori Face ID.