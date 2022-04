Technics SL-1200M7L è il giradischi del 50esimo anniversario

In occasione del 50° anniversario della serie Technics SL-1200, il marchio lancerà sul mercato un modello in edizione speciale limitata: il giradischi a trazione diretta SL-1200M7L. Realizzato in edizione limitata, si basa sul modello SL-1200MK7 prodotto nel 2019 e sarà disponibile in sette colori esclusivi che rispecchiano la street culture in cui sono nati e cresciuti i DJ.

Il braccio presenta una finitura anodizzata blu, mentre il pannello superiore reca una speciale targhetta che riporta il numero di serie del prodotto e certifica la Limited Edition. Il giradischi è corredato di accessori speciali, come il tappetino con logo Technics color oro e l’adesivo del 50° anniversario. Il modello commemorativo per il cinquantennale della serie SL-1200 sarà prodotto in 12.000 unità. Inoltre, il 7 aprile alle ore 15.00 (CEST) si terrà un evento live in streaming per festeggiare l’anniversario.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche del giradischi Technics SL-1200M7L in edizione limitata:

Motore senza il nucleo di ferro a trazione diretta che elimina il “cogging”, per ottenere una rotazione stabile e una coppia potente

Braccio sensibile ma robusto per leggere con precisione il segnale inciso nel solco del disco

Piatto a doppio strato con prestazioni ottimizzate di smorzamento delle vibrazioni

Struttura rigida e isolante a elevato smorzamento, per la soppressione di tutte le vibrazioni anche in condizioni di utilizzo non ottimali



Regolazione della coppia di avviamento/velocità di frenata

Controllo di rotazione per una regolazione precisa e stabile della rotazione del disco

Funzione di riproduzione invertita per offrire ai DJ maggiore flessibilità di utilizzo

Illuminatore della puntina a LED con elevata luminosità e lunga durata

L’edizione limitata, basata sul modello SL-1200MK7 sarà disponibile nei colori nero, rosso, blu, bianco, verde, giallo, beige

L’evento globale online per festeggiare il 50esimo anniversario della serie verrà trasmesso in diretta da Boiler Room, servizio di streaming specializzato nella dance music. Sarà un evento musicale in cui sette DJ si esibiranno usando ciascuno un colore del modello in edizione limitata di Technics SL-1200M7L.