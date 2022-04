Il ferro da stiro portatile Xiaomi Mijia in offerta a 33,99 euro con codice sconto

Il marchio Xiaomi Mijia è ormai noto anche agli amanti della casa smart e delle periferiche che si utilizzano tra le mura domestiche. Per l’occasione in offerta vi presentiamo il ferro a vapore portatile, naturalmente dotato del classico stile e design della casa cinese. Il listino è solitamente di oltre 115 euro, ma per l’occasione di acquista a 33,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

La caratteristica chiave di questo ferro da stiro è la sua capacità di rilasciare vapore 20kPa a 120°C, proponendo fori molto ampi, così da poter coprire un ampio volume. Propone una potenza di 120W e il funzionamento si basa su una tecnologia di riscaldamento istantaneo, che in appena 30 secondi permette di avere vapore pronto all’uso.

Il ferro gode di un pannello in alluminio a 130°C e il rivestimento ceramico permette di stirare i capi con estrema cura senza danneggiarli. Ovviamente, il vapore ha un duplice effetto: oltre a stirare i vestiti, permette di rimuovere il 99,9% dei batteri.

Il ferro Xiaomi propone anche un serbatoio dell’acqua staccabile da 160 ml, e ha un corpo obliquo a 5 gradi, comodo da impugnare, per un design ergonomico che auto portante, che quindi permette all’utente di adagiare il ferro su un piano, senza doversi preoccupare che possa danneggiare le superfici.

Il prodotto ha dimensioni di circa 17.5 x 9.2 x 21.5cm, e un peso di un chilogrammo. All’interno della confezione di vendita, oltre a ferro a vapore, anche il serbatoio dell’acqua, una spazzola per la pulizia, un paio di guanti, oltre alla classica manualistica.

Potete acquistare il ferro da stiro a vapore Xiaomi cliccando direttamente a questo indirizzo, al prezzo di 33,99 euro, utilizzando il codice sconto TTMJYTD, da inserire nel carrello poco prima di finalizzare l’acquisto. Le spese di spedizioni sono gratuite per l’italia, e il pagamento può essere effettuato anche con PayPal, così da essere una garanzia per l’acquirente.