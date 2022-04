Epic Games e LEGO creano un metaverso per bimbi

Epic Games e The Lego Group stanno costruendo un nuovo mondo virtuale adatto per le famiglie e i bambini. Le aziende non hanno ancora rivelato troppi dettagli sul progetto, anche se hanno dichiarato di voler “plasmare il futuro del metaverso per renderlo sicuro e divertente per bambini e famiglie”.

Le due società hanno concordato tre principi a cui aderiranno mentre “costruiscono un’esperienza digitale coinvolgente e creativamente stimolante” per le persone di tutte le età. Le due parti si sono, infatti, impegnate a proteggere, anzitutto, il diritto dei bambini al gioco facendo della sicurezza e del benessere una priorità. Inoltre, si sono impegnate a salvaguardare la privacy dei bambini mettendo al primo posto i loro interessi. Ultimo, non per importanza, dovranno dare a bambini e adulti strumenti che diano loro il controllo sulla loro esperienza digitale.

Epic e Lego non hanno annunciato una effettiva data di rilascio di questo progetto, ma di certo Epic potrebbe avere già in mente diverse idee, oltre a disporre del know how per giungere all’obiettivo. Fortnite, ad esempio, è già un luogo di aggregazione, dove si svolgono Battle rosale, crossover, concerti, serate cinematografiche e isole creative. Certo, questo enorme spazio virtuale dovrà essere ottimizzato e adattato per un pubblico di più piccoli.

Anche Lego ha esperienza nei mondi virtuali. Insieme alla sua lunga serie di giochi con licenza, tra cui uno appena uscito questa settimana in Lego Star Wars: The Skywalker Saga, il colosso si è trovato dietro il progetto sandbox chiamato Lego Worlds.

Quest’ultimo, anche se questo non si è rivelato proprio il concorrente di Minecraft che Lego avrebbe sperato, potrebbe trarre maggiore beneficio dalla collaborazione con Epic. Dal canto suo, Epic ha trovato un altro alleato nella lotta per il metaverso contro Apple.