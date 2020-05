Telecamere EZVIZ per interni ed esterni in offerta fino al 21%

E’ il momento giusto per installare uno o più dispositivi di videosorveglianza all’interno della propria abitazione. Con la fase 2 del lockdown da coronavirus appena cominciata si può finalmente tornare in strada anche per una semplice passeggiata e chi volesse farlo liberamente continuando a tenerla d’occhio anche a distanza, può cogliere l’occasione acquistando una delle telecamere di sicurezza di EZVIZ attualmente in promozione su Amazon.

I modelli in offerta sono sei e ciascuno differisce per prezzo e caratteristiche. A partire da 33 euro è ad esempio possibile acquistare C1 mini, dotata di risoluzione Full HD e audio bidirezionale, per permettere di comunicare direttamente dallo smartphone con chi si trova di fronte ad essa.

Incorpora un visore notturno per garantire una buona visibilità anche al buio più completo e tutte le registrazioni possono essere archiviate sul cloud in modo tale da ritrovarle anche in caso di furto o danneggiamento della telecamera. Può inoltre funzionare come telecamera baby monitor per tenere d’occhio l’infante quando ci si trova in una stanza diversa della casa ed è infine compatibile con Amazon Alexa, perciò si può controllare anche con semplici comandi vocali.

Questa telecamera, come la ezCube Pro, il modello C1C e la Mini Pano è progettata per l’uso principalmente in casa. Ciascuna ha le sue pecularità: ad esempio il modello Pano, come suggerisce il nome stesso, ha una lente fisheye che offre la visione completa della stanza a trecentosessanta gradi, permettendo così di dare uno sguardo d’insieme al locale.

In offerta però ci sono anche alcuni modelli che, per via delle caratteristiche di impermealizzazione, si possono installare anche all’aperto. Tra queste ci sono ad esempio il modello ezTube che registra in qualità HD a 720p oppure il kit C3A a 285 euro che propone due telecamere senza fili con ripresa Full HD a 1080p, base di controllo, sistema di rilevamento dei movimenti, aggancio magnetico e batteria ricaricabile con due mesi di autonomia.

Piccolo extra: in promozione trovate anche una presa Smart compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google: qualsiasi elettrodomestico ad essa collegato (ciabatta elettrica inclusa) può essere controllato tramite comandi vocali attraverso uno dei due assistenti poc’anzi citati.

Di seguito trovate la lista completa dei prodotti EZVIZ in sconto su Amazon fino al 10 maggio:

