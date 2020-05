Samsung anticipa Galaxy Note 20 e un nuovo Galaxy Fold entro il 2020

Blocchi e rallentamenti per Coronavirus non impediscono ai colossi della tecnologia di lavorare su nuovi dispositivi: durante la presentazione dei risultati trimestrali avvenuta negli scorsi giorni, Samsung ha anticipato l’arrivo di Galaxy Note 20 e anche di un nuovo Galaxy Fold 2020 in arrivo entro quest’anno.

Per il momento i dirigenti della multinazionale di Seul non hanno fornito ulteriori dettagli sui due terminali in arrivo. In realtà entrambe le novità erano piuttosto prevedibili, tenendo presenti le tabelle di marcia precedenti seguite negli scorsi anni. Per il Galaxy Note 20 è atteso l’arrivo di alcune delle tecnologie e delle soluzioni già impiegate nella famiglia Galaxy S20, in particolare la super fotocamera da 108 megapixel e anche lo spettacolare zoom 100x disponibili su Galaxy S20 Ultra.

Nel momento in cui scriviamo invece non sono ancora emersi dettagli e possibili novità per il nuovo Galaxy Fold 2020. Ricordiamo che nel listino Samsung sono già inclusi due modelli pieghevoli: l’originale Galaxy Fold del 2019 successivamente affiancato, dai primi mesi di quest’anno, da Galaxy Z Flip (qui le specifiche e invce qui la fotogalleria di macitynet) con chassis a conchiglia e sviluppo del display pieghevole in verticale, invece della soluzione con apertura a libro del Fold.

Ma anche se la multinazionale ha anticipato l’arrivo di Galaxy Note 20 e di un nuovo Galaxy Fold 2020, come segnalato da Forbes, molto probabilmente questi non saranno gli unici due terminali in arrivo quest’anno. Negli scorsi giorni sono emersi in rete i render di uno smartphone con fotocamera a scomparsa: potrebbe essere il primo di Samsung con questa soluzione per lasciare completamente libero lo schermo frontale.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre per tutte le notizie che riguardano l’universo Android si parte da qui. Invece per le notizie su iPhone rimandiamo i lettori alal sezione dedicata del nostro sito web.