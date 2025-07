Solar TV Meliconi è il telecomando universale senza batterie

Stanchi di cercare le pile nuove dimenticate in qualche cassetto o di verificare se veramente avevate gettato via quelle usate? La soluzione è più sostenibile che mai…

Solar TV Meliconi è un telecomando universale per TV che non richiede batterie. È compatibile con la quasi totalità delle marche e dei modelli grazie a una delle più ampie banche dati sul mercato (50.000 modelli di TV di oltre 1.500 marche) e dispone di tutte le funzioni dei telecomandi originali ad infrarossi.

Il telecomando in quesitone è maneggevole e mantiene la carica grazie al pannello solare in evidenza nella parte alta, ed è anche dotato di una presa USB-C per la ricarica rapida: secondo il produttore 10 minuti di ricarica garantiscono più di 2 mesi di utilizzo, e 30 secondi di ricarica consentono di usarlo per almeno un giorno.

Senza batterie usa e getta

Con questo telecomando non è più necessario sostituire le batterie scariche: ne guadagna l’ambiente, la comodità e il portafoglio.

Sono presenti il tasto (smart) HOME + 2 tasti di accesso rapido che rimandano a Netflix e Prime Video. Il telecomando dispone anche di funzionalità extra come la “modalità bambino”, per bloccare i tasti non essenziali, la funzione “freeze” che inibisce la possibilità di modificare le impostazioni, la funzione Apprendimento (LEARN) per acquisire manualmente segnali dai telecomandi originali a infrarossi.

Il produttore offre supporto web completo: un programma di ricerca codici, video-tutorial, istruzioni in PDF e una sezione completa dedicata alle Domande Frequenti (FAQ) – il tutto consultabile da computer, Smartphone e Tablet, ecc.

Il prezzo di listino è di 27,99 euro; nel momento in cui scriviamo su Amazon è offerto a 18,00€.

