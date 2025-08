Telepass e Dott insieme per la mobilità sostenibile in Italia

Telepass, noto operatore nel telepedaggio e nei servizi di mobilità integrata del Gruppo Mundys, e Dott, operatore europeo nella micromobilità urbana, annunciano una nuova collaborazione: la partnership mira a incentivare una mobilità urbana più sostenibile, permettendo ai clienti Telepass di noleggiare i monopattini ed e-bike Dott direttamente dalla loro app.

In questo modo Telepass offre ai suoi utenti una gamma di opzioni di spostamento più ampia, promuovendo al tempo stesso mobilità a basso impatto ambientale e avanzando come protagonista nella scena di un futuro ecologico ed efficiente nel settore della mobilità. Il servizio è già attivo in 25 città italiane, tra cui Roma, Milano e Torino, dove è possibile accedere a oltre 20.000 mezzi elettrici Dott.

L’accordo riflette l’impegno di Telepass nel mettere la sostenibilità al centro della propria strategia, in linea con gli obiettivi del Gruppo Mundys, con l’obiettivo finale di fornire ai clienti un ecosistema di servizi sempre più completo, sostenendo scelte di vita più green.

Aldo Agostinelli, Chief Consumers Revenue Officer di Telepass, ha sottolineato l’importanza della collaborazione, spiegando che Dott è un alleato prezioso per promuovere abitudini di mobilità più sostenibili e consapevoli. Il dirigente ha poi evidenziato l’impegno di Telepass nel fornire soluzioni semplici e avanzate che migliorino la vita quotidiana degli utenti.

Il commento di Dott invece arriva dal Vicepresidente Andrea Giaretta, che ha espresso entusiasmo per l’accordo, descrivendo questa collaborazione come un ponte concreto tra la mobilità attuale e quella del futuro.

Già da adesso è possibile usufruire del nuovo servizio. Per farlo i clienti Telepass devono semplicemente aprire l’app per iPhone o Android, individuare il mezzo Dott più vicino, prenotarlo e sbloccarlo. Il noleggio si conclude parcheggiando il veicolo nelle aree designate e caricando una foto per confermare la corretta sosta.

Ricordiamo che a luglio è arrivato Telepass Grab & Go, il telepedaggio a consumo flessibile per viaggiatori occasionali. Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.