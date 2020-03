Adesso che i monopattini elettrici possono finalmente circolare in strada, equiparati alla biciclette elettriche, è bene attrezzarsi al meglio per guidarli nel pieno rispetto delle regole ed evitare le multe, anche in considerazione di tutte le modifiche del marzo 2020 apportata alla nuova disciplina. Ecco i migliori accessori per monopattini elettrici, alcuni obbligatori per legge, altri facoltativi, ma davvero utili.

Al comma 75-quater si prevede, invece, l’obbligo di indossare il casco per i minorenni

Casco LIVALL

Anzitutto, ricordiamo che per i minorenni vige l’obbligo di indossare il casco. E’ consigliabile anche per i maggiorenni che, dopo tutto, potrebbero certamente trarre vantaggio da una protezione completa mentre si è alla guida. Questo perché, ribadiamo, molti monopattini elettrici consentiti dalla legge riescono a raggiungere velocità non indifferenti, che unita alla circolazione su strada, rende comunque rischiosa la guida senza protezione. Ed allora, il primo elmetto che ci sentiamo di consigliarvi è quello LIVALL, che oltre ad essere unisex, è anche smart, e che si collega tramite bluetooth allo smartphone, in grado di inviare automaticamente notifiche di emergenza in caso di incidente, fornendo anche la posizione GPS. Include un sistema di luce a LED sul retro, oltre che altri LED che fungono da segnalatori di direzione.

Si acquista a su Amazon a partire da 113 euro, disponibile in diverse misure.

Casco Shinmax

Ancora in tema di caschi, questa volta non smart, vi proponiamo quello Shinmax, per risparmiare, senza pero rinunciare alla protezione e al design. Tra le caratteristiche che lo rendono ancor più conveniente la visiera montata magneticamente, che protegge gli occhi dal vento e dal sole, facile da sollevare o rimuovere con una sola mano. Il casco è dotato di luci posteriori a LED, così da segnalare la propria presenza ai veicoli che seguono. Gode di un sistema per regolare la circonferenza della testa e allacciarlo al meglio, con dimensioni che possono variare tra i 57 e i 62 cm. Realizzato in PVC e PC ad alta densità, assorbe al meglio l’impatto e riduce la pressione in caso di incidente.

Costa appena 34,99 euro, disponibile in diverse colorazioni, si acquista direttamente a questo indirizzo.

i monopattini senza luce anteriore e posteriore non potranno circolare nelle ore di scarsa illuminazione. In tali casi dovranno essere con condotti a mano, pena una sanzione che varia da 100 a 400 euro

Luci OMERIL

Tra gli accessori indispensabili, non sempre obbligatori, ma altamente raccomandati per circolare in condizioni di scarsa illuminazione, ci sono le luci anteriori e posteriori. Quella anteriore offre 3 modalità (Alta/Bassa/Flash), per l’uso posteriore 5 modalità (Rosso – Bianco – Rosso Lampeggiante – Bianco Lampeggiante – Rosso e Bianco Lampeggiante). Si tratta di luci impermeabili IP65, che fungono anche da clacson, con 2 modalità di suono e fino a 120dB. La luce gode al suo interno di una batteria al litio ricaricabile da 1200 mAH, che si ricarica in appena 2 ore. Facile da installare, si fissa con un cinturino in gomma elastico.

Si acquistano su Amazon ad appena 17,99 euro.

Quanto all’equipaggiamento, da mezz’ora dopo il tramonto, quando le condizioni atmosferiche richiedano illuminazione, ai conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, pena la sanzione amministrativa che varia da 50 a 200 euro

Tuvizo – Pettorina Catarifrangente

Obbligatoria in alcune condizioni climatiche e durante una fascia oraria ben precisa, altamente consigliata sempre. Ecco la pettorina catarifrangenti di Tuvizo che ha un’alta capacità riflettente di notte e offre comunque grande visibilità di giorno, assicurando al pilota una protezione a 360°.

Leggera e versatile, può essere indossata sopra il normale abbigliamento. Disponibile in diverse taglie, tutte ben dettagliate su Amazon, costa 14,49 euro e si acquista direttamente da qui.

Se volete risparmiare, KAKOO ne offre due al prezzo di 10,49 euro direttamente da qui.

Gilet con freccia

Da Shenkey, invece, il gilet con indicatore di direzione che si attiva quando si effettua una svolta. E’ sufficiente toccare il pulsante corrispondente sul telecomando del manubrio wireless incluso per segnalare a chi segue la direzione che si sta per intraprendere. Include una batteria integrata, da ricaricare senza necessita di essere sostituita ad ogni scarica, e fornisce naturalmente anche le funzioni di giubbotto.

Costa 29,99 euro e si acquista su Amazon direttamente da qui.

Specchietti

Per guidare in totale sicurezza consigliamo anche l’uso di specchietti retrovisori. In questo caso il bundle che vi segnaliamo è già composto da due specchietti. Regolabili a 360 gradi, consentono una visuale completa di quel che avviene alle spalle. Design minimale e moderno, risultano facili da installare sul manubrio, sia sulla parte sinistra, che destra. Possono essere installati su un manubrio con diametro del tubo da 22-25 mm.

Costano appena 12,99 euro e si acquistano da qui.

Supporto smartphone

Sono davvero tanti i supporti smartphone per bici, ma spesso in plastica, non sempre sicuri. Quello Lixada per iPhone o qualunque cellulare che vi consigliamo in questo articolo è in lega di alluminio. Si tratta di una società che ha dimostrato in passato di essere in grado di offrire buoni prodotti quando si tratta di “integrazione” tra bici e smartphone. La peculiarità di questo supporto sta proprio nel materiale e nel sistema di fissaggio. È realizzato in metallo e non ha elastici o morsetti, ma una vite che blocca saldamente il telefono. In più si monta alò manubrio della bicicletta i mediante il classico anello, oppure mediante un bullone che si innesta al posto di quello che blocca il manubrio.

Costa 13,99 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Borsa porta oggetti

Non è prescritto in alcuna norma ma sicuramente è tra gli accessori più utili da acquistare subito. E’ la borsa porta oggetti, studiata appositamente per i manubri dei monopattini che potrebbe servire anche per portare sempre con voi bretelle o giubbotti segnalatori. Quello che vi proponiamo è tra le scelte Amazon, realizzato in EVA e tessuto Oxford, propone misure pari 30 x 16,5 x 14,5 cm ed è adatta per contenere smartphone, caricabatterie, torce, kit di riparazione e altri accessori. Di facile installazione, basta appenderla al manubrio del monopattino.

Costa 23,89 euro e si acquista direttamente su Amazon a questo indirizzo.

Se state cercando un monopattino elettrico da acquistare, su questa pagina di Macitynet trovate una lista dei migliori.