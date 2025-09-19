Tempi di consegna dei nuovi iPhone (Max inclusi), Amazon batte Apple

Era sucesso già in passato che Amazon fosse in grado di spedire i nuovi iPhone prima di Apple e oggi succede di nuovo con gli iPhone 17 Pro. Tutti i modelli disponibili (pratcamente quasi tutti quelli lanciati nei giorni scorsi, fatto salvo per alcuni colori) si ricevono prima comprandoli sul sito del grande rivenditore on line rispetto ad un acquisto su Apple Store.

iPhone 17 Pro

La cosa sorprendente è che tra i modelli che potete ottenere prima ci sono gli iPhone 17 Pro Max il modello che soffre di più nei tempi di consegna.

Amazon oggi è in grado di offrirli, in quasi tutti i tagli e colori con consegna il 4 ottobre,. Qualcuno (come il 2 TB blu) addirittura la prossima settimana. Parliamo di dieci se non quindici giorni prima dei tempi comunicati da Apple. Questo mentre anche nei negozi i Pro Max non si trovano proprio

Stessa cosa per gli iPhone 17 Pro su Apple Store sono in consegna alla seconda settimana di ottobre (6-13 ottobre). Su Amazon invece di avete in quasi tutti i colori e tagli di memoria tra lunedì 22 settembre e sabato 27 settembre.

iPhone 17

iPhone 17 su Amazon è disponibile in quasi tutti i colori, sempre tra lunedì e sabato. Mentre Apple Store richiede almeno due settimane di attesa.

iPhone 17, lo ricordiamo, è probabilmente il più equilibrato e razionale degli acquisti. Con un prezzo di ingresso di 929 euro ma con 256 GB di memoria, è oggi un vero affare, visto che offre anche lo schermo Pro Motion e un processore che ha poco da invidiare al 19 Pro. Molto buona, anche se non estrema, la fotocamera. Nel confronto con iPhone 17 Air antepone il rapporto prezzo/funzioni al design e la gente sembra averlo compreso.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air su Amazon è disponibile in tutti i colori e tutti i tagli di memoria. Se l’ordinate oggi vi arriva lunedì.

Questo modello potrebbe, apparentemente, essere il meno richiesto, visto che anche Apple, che ha tempi molto più lunghi di quelli di Amazon su tutto, riesce comunque a spedirlo prima degli altri, anche se molto dopo Amazon (come minimo 1 ottobre)

I dati potrebbero segnalare, almeno stando al messaggio che manda Apple, che il vituperato iPhone 16 Plus (un paio di settimane di ritardo lo scorso anno) fosse stato scelto da un numero superiore di clienti. In realtà sappiamo che Apple ha prodotto molti più iPhone Air rispetto ai Plus.

Perché Amazon

La conclusione è che Apple al momento resta il modo migliore per avere un iPhone anno 2025 il prima possibile. Ma oltre ai tempi di consegna Amazon (un rivenditore autorizzato Apple, con tutte le garanzie di qualità e supporto) offre qualcosa in più rispetto ad Apple, specialmente in fatto di modalità di pagamento: tutti i modelli, come detto, sono acquistabili in cinque rate senza interessi. In più, potete rispedirli indietro entro quindici giorni se non siete soddisfatti.

Qui sotto tutti gli iPhone in vendita su Amazon. Dall’anteprima potete vedere subito quali modelli e colori sono disponibili immediatamente, anche se per caso fossero cancellati dal magazzino o fossero riportati in disponibilità.

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 17 Pro

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 17 Pro Max

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone Air

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 17 Pro

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 17 Pro Max

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone Air

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...