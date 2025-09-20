Aggiornati Final Cut Pro per Mac e iPad e disponibile Final Cut Camera 2

Apple ha aggiornato Final Cut Pro per Mac e iPad integrando il supporto al formato di registrazione video ProRes RAW di iPhone 17 Pro.

Di seguito le note di rilascio di Final Cut Pro 11.2 per Mac:

Ulteriori controlli per i video ProRes RAW girati su iPhone che consentono di regolare l’esposizione, la temperatura colore, la tinta e la demosaicizzazione.

Modifica e riproduci i filmati Apple Log 2 con la vivacità della scena originale applicando la LUT di Apple Log 2.

Miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Simili le note di rilascio della versione 2.3 per iPad:

Ulteriori controlli per i video ProRes RAW girati su iPhone che consentono di regolare l’esposizione, la temperatura colore, la tinta e la demosaicizzazione.

Modifica e riproduci i filmati Apple Log 2 con la vivacità della scena originale applicando la LUT di Apple Log 2.

Accedi facilmente ai comandi dell’app e alle scorciatoie dalla nuova barra dei menu scorrendo verso il basso dal bordo superiore di iPad o spostando il puntatore in alto quando utilizzi un trackpad. (Richiede iPadOS 26).

Final Cut Camera 2.0

Apple ha rilasciato anche Final Cut Camera 2.0 per iPhone con supporto ProRes RAW.

La nuova versione integra il supporto al formato ProRes RAW. L’app in questione, lo ricordiamo, consente l’acquisizione permettendo di collegarsi ai dispositivi in wireless e dirigere a distanza ogni angolazione del video, con controlli di livello professionale.

L’app può essere usata anche come app di acquisizione video professionale a sé stante su iPhone e iPad e rende possibile l’uso della funzione Live Multicam in Final Cut Pro 2 per iPad, permettendo di monitorare e controllare in tempo reale ogni feed video individualmente. Sfruttando le fotocamere di iPhone e iPad, Final Cut Camera consente di regolare opzioni come il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco manuale, e di monitorare le riprese con indicatori di sovraesposizione e misuratori audio.

È anche possibile regolare ISO e velocità dell’otturatore, o attivare il focus peaking per moltiplicare il potenziale del sistema di fotocamere di iPad Air e iPad Pro. Final Cut Camera può anche essere scaricata come app di acquisizione video a sé stante, per fare riprese professionali con iPhone e iPad usando controlli manuali di precisione.

Di seguito le note di rilascio di Final Cut Camera 2.0:

Acquisisci video ProRes RAW in open gate per ottenere una risoluzione full-frame e prestazioni di editing incredibili.

Registra in formato HDR e con una gamma cromatica ancora più ampia con Apple Log 2 in ProRes o HEVC.

Abilita facilmente le opzioni del timecode, tra cui l’ora del giorno, la durata della registrazione o il timecode esterno, per identificare con precisione i tuoi filmati. (Richiede iOS 26).

Sincronizza tramite genlock più sorgenti video con allineamento preciso dei fotogrammi utilizzando un generatore di sincronizzazione compatibile.

Passa rapidamente al teleobiettivo da 200 mm (8x) per realizzare riprese perfette.

Regola in modo dinamico l’orientamento del video in verticale o in orizzontale con la fotocamera anteriore, indipendentemente da come tieni iPhone.

Requisiti e prezzi

Final Cut Pro 11.2 per Mac è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente ed è venduto a 349,9€ sul Mac App Store; il requisito minimo è macOS 15.6 o versioni successive con almeno 8GB di memoria RAM.

Final Cut Pro per iPad 2.2 si scarica dall’App Store e richiede un iPad con chip M1 o seguenti, oppure un iPad mini (con chip A17 Pro) e iPadOS 18.6 o seguenti. È richiesto un abbonamento annuale (49,00€) o mensile (4,99€) mediante gli acquisti in-app.

Final Cut Camera 202 si scarica gratis dall’App Store e richiede iOS 18.6 o versioni successive.