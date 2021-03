Tenersi in forma a casa con la cyclette smart in offerta lampo a soli 201 €

Il lockdown ha costretto in casa molti di noi, con l’ovvia conseguenza dell’incremento di peso. Lo stop forzato in casa non ci ha, infatti, evitato viaggi frequenti verso il frigorifero, mentre il troppo tempo speso sul divano ha senza dubbio fatto il resto.

Ed allora, rimediare ai chili di troppo accumulati è possibile, pur restando in casa. Ecco la cyclette da interni professionale, che si acquista a 201 euro in offerta lampo. Clicca qui per acquistare.

Si tratta di attrezzatura praticamente professionale, studiata per il fitness da interno. Sul telaio è disponibile un metodo di regolazione della resistenza, così da scegliere il grado di pesantezza della pedalata, per allenarsi al meglio, simulando magari terreni in pendenza, o in pianura.

Non manca un display LCD che offre all’utente tutte le informazioni più importanti del proprio allenamento, come il tempo speso, le calorie bruciate, la velocità mantenuta, e la distanza percorsa.

Tanti i programmi per perdere peso, con la cyclette che sicuramente risulta adatta a tutta la famiglia. Davvero stabile, per via dei tubi del corpo in acciaio inossidabile, rimane bel salda sul pavimento, senza alcun rischio che la cyclette venga a sbilanciarsi.

Il corpo pesa quasi 20 chili, con la ruota che da sola ha un peso di 6 chilogrammi. Questo fa sì che la cyclette possa ospitare persone fino a 120 chili. Nonostante la robustezza, la cyclette ha dimensioni piuttosto contenute, dunque adatte a qualsiasi appartamento. Misura infatti solo 110 X 45 X 85 centimetri circa.

Completamente regolabile, dal manubrio alla seduta, questa bici da ciclismo indoor è adatta per la maggior parte degli utenti, anche di diverse altezze. Grazie poi alla comoda manopola di regolazione della resistenza sarà possibile regolare l’intensità dell’esercizio, adatta a qualsiasi livello di allenamento.

La cyclette da interni solitamente ha un costo di 270 euro, ma al momento si acquista a 201 euro circa, in offerta lampo direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.