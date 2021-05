Da Bang & Olufsen gli altoparlanti da oltre 14 mila dollari

Bang & Olufsen è un’azienda nota per l’eccezionale design dei suoi prodotti audio e per il prezzo non certamente a buon mercato. Anche la linea Beoplay dell’azienda, che dovrebbe essere più economica, tende a inclinarsi verso la fascia più alta della gamma. Il trend non sembra poter cambiare a breve, ed anzi il costruttore danese è tornato con un nuovo set di altoparlanti: Beolab 28. Costeranno oltre 14 mila dollari.

Come già visibile in foto, Beolab 28 non assomiglia di certo alla tipica coppia di altoparlanti. Ha un design a colonna e woofer integrati nella base degli altoparlanti, che possono essere regolati per essere montati su una parete, o stare in piedi sul pavimento come altoparlanti a torre.

Gli altoparlanti sono dotati di un sensore di prossimità integrato che illuminerà i controlli ogni qual volta rileva la presenza utente nelle vicinanze. A proposito di controlli, ci sono anche quattro pulsanti preimpostati incorporati in grado di lanciare playlist di Spotify, stazioni radio e altro ancora. Ogni unità altoparlante è dotata di tre driver da 3 pollici impilati verticalmente insieme a un tweeter da 1 pollice e un woofer da 6,5 ​​pollici nella parte inferiore.

Gli altoparlanti dispongono anche di varie opzioni di connettività wireless, come Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Wi-Fi e Bluetooth. C’è anche una porta Ethernet, Powerlink, insieme a line-in e ingresso ottico. Il Beolab 28 sarà anche offerto in una varietà di finiture, come l’argento naturale, il nero antracite o l’alluminio in tonalità bronzo. Ci sono anche diversi rivestimenti che vanno dal tessuto a maglia al legno massello. Ovviamente, ciascuna di queste configurazioni avrà un prezzo differente.

Come ci si aspetterebbe da un set di altoparlanti Bang & Olufsen, Beolab 28 non è economico e ha un prezzo a partire da 14.750 dollari. Per tutte le notizie riguardanti il mondo di B&O vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.