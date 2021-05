Bill Gates e Melinda divorziano ma la Fondazione continua

Dopo 27 anni di vita insieme, il cofondatore di Microsoft Bill Gates e sua moglie Melinda French hanno divorziato. L’annuncio congiunto è apparso sui rispettivi profili Twitter, dove attraverso una immagine hanno racchiuso un testo stringato per spiegare la situazione, soprattutto riguardo il futuro della fondazione che i due condividono.

«Nella prossima fase della nostra vita crediamo di non poter più crescere insieme come coppia», ma il divorzio appena concluso si limita soltanto a questo. Bill & Melinda Gates Foundation continuerà infatti ad esistere ed entrambi lavoreranno insieme per portare avanti gli obiettivi prefissati. La fondazione, precedentemente nota come William H. Gates Foundation, fu istituita nel 2000 e ad oggi è controllata dai membri del consiglio di amministrazione Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett, oltre al copresidente William H. Gates Senior e l’amministratore delegato Susan Desmond-Hellmann.

Negli ultimi vent’anni la fondazione è cresciuta talmente tanto che oggi, con un patrimonio di oltre 50 miliardi di dollari, viene considerata la più grande del mondo. E’ attiva nella ricerca medica, nella lotta all’AIDS e alla malaria, nel miglioramento delle condizioni di vita nel terzo mondo e nell’educazione. Inoltre sostiene il diritto alla pianificazione familiare – finanzia infatti la Sustainable Development Solutions Network (SDSN), fondata nel 2012 da Ban Ki-moon e diretta da Jeffrey Sachs, economista e anch’egli promotore della pianificazione familiare – e promuove la diffusione dell’uguaglianza di genere.

Nell’ultimo anno la fondazione di Bill Gates e ormai ex moglie Melinda è salita agli onori della cronaca per via della simulazione di una pandemia, chiamata “Event 201“, che fu richiesta al Johns Hopkins Center for Health Security in collaborazione con il World Economic Forum (noto anche come Forum di Davos, si tratta di un consesso che si svolge annualmente a porte chiuse appunto nella città di Davos, in Svizzera, dove esponenti di primo piano della politica e dell’economia internazionale con intellettuali e giornalisti selezionati discutono delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche in materia di salute e di ambiente, con un meeting anche in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, ndr) nell’ottobre del 2019, scatenando il proliferare di teorie che considerano la simulazione in anticipo di alcuni mesi rispetto alla Pandemia di COVID-19 scoppiata in Cina.

Bill Gates come è noto ha rinunciato alla posizione di CEO in Microsoft nel 2000 per concentrarsi sulla filantropia, mentre Melinda aveva precedentemente rivestito il ruolo di Product Marketing Manager presso Microsoft supervisionando una serie di lanci software prima di lasciare la posizione nel ’96. Non è chiaro quale impatto avrà la separazione dei due ex coniugi sulla fondazione anche se, stando a quanto dichiarano congiuntamente su Twitter, ne condividono ancora la missione e continueranno a lavorarci insieme.

