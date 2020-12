Tenet si vedrà in streaming dal 15 dicembre

Per l’uscita nelle sale cinematografiche di Tenet, il film di Christopher Nolan, la Warner Bros si è battuta nell’estate della pandemia da Coronavirus: ora il film, che è approdato nei cinema ad agosto, sarà disponibile online per l’acquisto su diverse piattaforme di TV in streaming, tra cui lo store di Amazon Prime Video, a partire dal 15 dicembre. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare o noleggiare il film in 4K UHD, Blu-Day, DVD e in digitale su Apple TV e su diverse piattaforme di televisione in streaming.

Il film è un thriller d’azione, come è possibile rilevare già dalla visione del trailer, con le atmosfere noir che circondano le vicende del protagonista. Guardare il mondo con occhi nuovi, non tentare di comprenderlo, ma provare a sentirlo, perchè “il tempo sta per scadere”: è l’invito apocalittico e attualissimo che risuona in questi pochi minuti che raccontano un film da non perdere.

Il film di Christopher Nolan che arriverà in streaming, oltre che in Blu-Ray e Dvd il 15 dicembre, ha una storia complicata per quanto riguarda la distribuzione. E’ arrivato nelle sale cinematografiche ad agosto, nell’anno della pandemia da Coronavirus, dopo diverse battute d’arresto. La Warner Bros non sembrava interessata al rilascio della pellicola per il “pubblico a casa”, appassionato ma “costretto” sul divano.

Il film non è comunque arrivato in tutte le sale cinematografiche, ma soltanto in alcune: non è stato portato neanche nelle maggiori sale di città come New York e Los Angeles, e ha ottenuto circa 53milioni di dollari al botteghino.

Tenet sarà disponibile dal 15 dicembre 2020 per l’acquisto in digitale e la visione in streaming su Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 29 dicembre sarà possibile anche il noleggio su Infinity e Sky Primafila.

