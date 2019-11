Termometro ambientale Xiaomi Mijia a 9,12 euro, oppure tre al prezzo di due

Il termometro ambientale Xiaomi Mijia è in offerta a poco più di 9 euro, con un’offerta bundle che vi permetterà di acquistarne e al prezzo di 2. Questo il link da seguire sia per l’acquisto singolo, che per quello triplo.

Il Termometro ambientale Xiaomi Mijia gode di numerose funzioni smart. Anzitutto si abbina con l’app Miia su smartphone e può inviare notifiche al proprio smartphone nel momento in cui la temperatura fuoriesce da quella zona di comfort prefissata per il proprio bambino. Inoltre, può interfacciarsi grazie al bluetooth con altri apparati in casa, come ad esempio condizionatori, da attivare nel momento in cui la temperatura si alza troppo.

Il termometro ha un consumo energetico davvero basso, ed è alimentato da una batteria CR2032 che offre un’autonomia di circa un anno. Questa seconda e rinnovata versione del termostato gode di un sensore ad alta precisione, così da misurare in modo ancor più preciso temperatura e umidità in casa.

Pesa circa 20 grammi e ha dimensioni particolarmente ridotte, pari 4,30 x 4,30 x 1,25 cm. Il suo prezzo di listino è di oltre 13 euro, ma al momento si acquista a 9,12 euro. Peraltro, chi ne acquista 3 pagherà poco più di 18 euro, quindi una sorta di 3×2.

