Covid sotto controllo con termometro, mascherina FFP2 e misuratore di pressione in offerta

Il coronavirus si è indebolito ma l’OMS è stato chiaro «Il peggio deve ancora venire». Per questo è bene farsi trovare pronti e un buon momento per farlo è adesso, visto che potete comprare in offerta un termometro a infrarossi, un misuratore di pressione e le mascherine protettive di grado FFP2.

Come dicevamo la pandemia in corso, anche se in fase di miglioramento grazie ad una significativa riduzione dei contagi, ci ha imposto cambiamenti significativi nello stile di vita. Ad oggi risulta particolarmente importante misurarsi di frequente la temperatura corporea, ma anche misurarla agli altri con cui veniamo in contatto. Immaginate un ambiente lavorativo in cui è necessario misurare la temperatura ad una moltitudine di persone che fa ingresso nei locali.

I termometri a pistola sono una valida soluzione visto che permettono di effettuare una scansione rapida ed efficace della temperatura senza alcun contatto tra pelle e termometro, molto utile da usare anche su chi sta dormendo, si pensi ad esempio ad un neonato. Quello in promozione su Amazon costa quasi 34 euro ma inserendo il codice 6K3RD7NI lo potete pagare soltanto 14,87 euro spedizione compresa, con uno sconto quindi del 66%.

Se invece avete bisogno di un set di mascherine potete comprare il kit con dieci unità in tessuto non tessuto a cinque strati con certificazione KN95, standard asiatico equivalente del nostro Europeo FFP2. Rispetto alle mascherine chirurgiche non proteggono soltanto gli altri ma anche se stessi, con un livello di filtraggio pari al 95% sia in ingresso che in uscita. Il kit in promozione su Aliexpress permette di acquistarle a partire da circa 9 euro in base al paese di provenienza della spedizione.

Infine, il misuratore per tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Comodo da usare anche in casa, è tra gli accessori medicali più apprezzati e venduti nella categoria “low cost”. Nonostante sia un prodotto economico, del resto, non si fa mancare nulla: ha un display ai cristalli liquidi di facile lettura ed è in grado di leggere la pressione arteriosa fino a 280 mmHG con precisione di ±3 mmHg e di misurare anche la frequenza cardiaca.

Un aspetto interessante in linea generale è la semplicità d’uso: basta infilare il misuratore di pressione al braccio, avere cura di posizionarlo come spiegato nelle semplici istruzioni e lo sfigmomanometro farà tutto da solo. Se siete interessati, lo comprate su Ebay per soli 17,88 euro.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito dei venditori.